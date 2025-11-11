La IA predice quién ganará el Mundial Sub-17 y a muchos no les gustará el resultado

La primera fase del Mundial Sub-17 2025 llegó a su fin y dejó como saldo la sorpresiva clasificación de México ingresando a los dieciseisavos de final a última hora. Con los 32 equipos ya enfocados en la próxima instancia, la inteligencia artificial de ChatGPT realizó una predicción respaldada con análisis y datos sobre quién será el ganador del torneo en Qatar.

La inteligencia artificial afirma que Argentina ganará el Mundial Sub-17 2025

Según la herramienta de OpenAI, Argentina será el equipo que ganará el Mundial Sub-17 jugado en Qatar. La inteligencia artificial basó su decisión en varios puntos, como por ejemplo mencionar que los sudamericanos finalizaron la fase de grupos con tres triunfos de tres posibles, además de tener un registro goleador de 11 y solamente 2 tantos encajados. Cabe destacar que Argentina será el rival de México en dieciseisavos de final .

@FIFAWorldCup / X Argentina ganará el Mundial Sub-17 2025, según la IA

ChatGPT agrega que Argentina tiene una trayectoria reconocida en categorías menores, con academias que generan talento y un estilo relativamente definido. En este contexto, esta infraestructura impacta en fases finales, donde la capacidad de manejar momentos difíciles importa tanto como la técnica.

La inteligencia artificial explica que Argentina cuenta con un ataque con movilidad, aprovechando amplitud y remates dentro del área; una gestión sólida de la posesión cuando es necesario y una capacidad de presión tras pérdida para recuperar rápido y atacar con ventaja. Todo esto podría ayudarle para ser campeón del torneo.

Los rivales que podrían complicar a Argentina durante su travesía

Según ChatGPT, estos equipos podrían poner en aprietos a Argentina durante el Mundial Sub-17:



Portugal Sub‑17: Salió segundo en su grupo, tiene tradición en categorías menores y buen fútbol técnico.

Salió segundo en su grupo, tiene tradición en categorías menores y buen fútbol técnico. Japón Sub‑17: Muy organizada, disciplinada, con jugadores que suelen rendir bien en torneos cortos.

Muy organizada, disciplinada, con jugadores que suelen rendir bien en torneos cortos. Senegal Sub‑17: Buen rendimiento defensivo en la fase de grupos (6-0 en goles a favor, sin encajar) según los datos.

Buen rendimiento defensivo en la fase de grupos (6-0 en goles a favor, sin encajar) según los datos. Brasil Sub‑17: Tradicional potencia en la categoría, aunque los números en este grupo no fueron tan dominantes hasta ahora.

Esta predicción de la IA no resultó ser bien recibida por los aficionados mexicanos, principalmente porque colocan a la Selección Mexicana como perdedora del duelo frente a los argentinos en dieciseisavos de final. Sin embargo, cabe destacar que se trata de una mera predicción, ya que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de predecir el futuro.