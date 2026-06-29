Esta es la IMPRESIONANTE cantidad de dinero que Pumas recibiría por Johan Vásquez

El futbol mexicano encontró en Johan Vásquez esa garantía en defensa que a él mismo le costó encontrar, pues aunque era habitual en Italia, no convencía a los cuerpos técnicos para ser el gran referente del tricolor. Por eso, incluso sus ex equipos se verían beneficiados de una futura venta que parece se concretaría después del nivel mostrado en Serie A y en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cuánto dinero recibirían los Pumas por el fichaje de Johan Vásquez en verano?

Hablando del verano mexicano, parece que los auriazules se verán ampliamente beneficiados por la carrera que poco a poco construyó Johan Vásquez en Europa. Aunque no es canterano del equipo, el nacido en Navojoa se convirtió en referente de los Pumas previo a partir a Europa, espacio donde pasó momentos bastante complicados.

Tal vez algunos no lo recuerdan, pero el central de 27 años vivió dos descensos consumados de manera consecutiva. Perdió la categoría con el Genoa y en un préstamo que lo mantuvo en el Calcio, también descendió a la Serie B con la Cremonese. Sin embargo, desde esos fracasos deportivos, su carrera fue en ascenso hasta afianzarse en Genoa y hoy siendo el capitán indiscutible de la institución.

En ese sentido, dicha carrera y el nivel que ha mostrado en la Copa Mundial de la FIFA concretarían una venta de primer nivel. Se indica que al menos los equipos grandes de Italia (caso Internazionale o Juventus), ya pusieron sus ojos sobre él. Allí se consumaría un fichaje de 20 millones de euros o más… de lo cual la mitad iría a las arcas de los del Pedregal. Y es que se debe recordar que los Pumas se quedaron con el 50% de la carta pensando en futuras ventas.

¿Cuál es la venta más cara de un mexicano… la cual Johan Vásquez quiere superar?

La consolidación del defensa central mexicano ha sido una de las historias más recientes de éxito de un connacional en el futbol europeo. Por ello, se indica que algunos clubes están interesados en al menos igualar su precio en el mercado (cerca de 12 millones de euros). Pero se percibe difícil que supere precisamente al Chucky Lozano… quien yendo a la Serie A movió 45 millones por su venta al Napoli.