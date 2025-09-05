Increíble que este sea el jugador más barato de Japón que se enfrentará a México

La Selección Mexicana ya tiene todo listo para enfrentar a Japón en Estados Unidos, partido que será transmitido de forma gratuita por TV Azteca . Este choque amistoso ante los ‘nipones’ servirá para saber dónde se encuentra parado el equipo de Javier Aguirre de cara a la próxima Copa del Mundo 2026. Por otro lado, la nómina de Japón ya fue revelada y su jugador más barato cuesta solo 125 mil euros.

Se trata de Yuto Nagatomo, lateral derecho histórico de la selección japonesa, quien en la actualidad tiene un precio de €125,000, de acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias. El defensor es uno de los jugadores más experimentados de Japón con 38 años de edad y ha participado en 4 mundiales. Sin embargo, los Samuráis Azules tienen una convocatoria muy amplia .

IG / @afcasiancup Yuto Nagatomo es el jugador más barato de Japón

Nagatomo fue uno de los primeros jugadores japoneses en mantenerse varios años en la élite europea: jugó en el Inter de Milán desde el año 2011 hasta el 2018 y pasó por otros clubes como el Galatasaray de Turquía y el Olympique de Marsella. Sin embargo, desde el año 2021 se encuentra jugando en Japón, luego de que fichara como agente libre por el FC Tokyo.

TE PUEDE INTERESAR:



Por otro lado, el lateral derecho disputó los últimos cuatro mundiales con Japón, estando presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En total, jugó 19 partidos en la Copa del Mundo y alcanzó los octavos de final como máximo con su selección. Ahora, los Samuráis Azules buscarán demostrar por qué fueron los primeros clasificados al Mundial en las eliminatorias asiáticas.

¿Cuándo juegan México y Japón en la fecha FIFA de septiembre 2025?

México se enfrentará a Japón este próximo sábado 6 de septiembre, en el marco de partido amistoso como preparativo de cara al Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro se jugará en el Oakland Coliseum y comenzará a las 20:00 horas (Ciudad de México).

Los últimos 5 partidos entre México y Japón