Increíble: este es el verdadero culpable del Balón de Oro que se llevó Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé se convirtió en el nuevo Balón de Oro 2025 tras haber dejado en segundo lugar a Lamine Yamal de manera sorpresiva. El padre del español explotó tras el anuncio oficial y, como su familia, hay miles de aficionados que creen que el joven del FC Barcelona debió quedarse con el premio. Sin embargo, hubo un responsable especial detrás de todo esto, un ‘culpable’ de lo sucedido.

Se trata de Luis Enrique, entrenador del París Saint Germain, quien ha potenciado a Dembélé en esta temporada y lo ha llevado a su más alto nivel. El estratega español le dio al francés las herramientas necesarias para transformarse en el mejor jugador del mundo y este las aprovechó, quedándose con el Balón de Oro, que no contó con jugadores de PSG ni del Real Madrid en la gala , a final de temporada.

Finalizada la final de la UEFA Champions League, donde el PSG goleó por 5-0 al Inter de Milán, el propio Luis Enrique había manifestado que Dembélé debía ser el ganador del premio otorgado por France Football: “Los fichajes han aportado mucho. El nivel defensivo ha sido brutal. Le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido Dembélé. Qué liderazgo. Se lo daría por cómo ha presionado, lo ha hecho toda la temporada, pero especialmente en este partido”.

Dembélé se aprovechó de la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid: el delantero francés dejó la banda para ubicarse en el centro del ataque y jugar como un ‘falso nueve’. Por sus características, el delantero de 28 años no puede ser referencia de área, pero aprovechando su velocidad explosiva y la posibilidad de hacer daño con las dos piernas, llevaron a que el ex Barcelona sea el jugador más temido del ataque del PSG.

El cambio de mentalidad que tuvo Ousmane Dembélé con Luis Enrique

Tras dejar Barcelona, equipo en el que fracasó rotundamente, Dembélé se sumó a las filas del PSG tiempo atrás y esto le creó una enseñanza. “Me volví más profesional en mi dieta, en la vida en general”, sostuvo. En el medio, el futbolista francés se convirtió en padre tras el nacimiento de su hijo y eso lo convirtió en una persona más disciplinada y madura en todos los ámbitos de su vida, incluso en el futbol.

Los números de Ousmane Dembélé que lo llevaron a ser Balón de Oro

Dembélé fue el mejor jugador del mejor equipo de la temporada, en el que obtuvo la Ligue One, la Copa de Francia y la Champions League. Durante toda la temporada, el francés disputó 53 partidos con el PSG y, en total, marcó 37 goles y repartió 15 asistencias, unos números descomunales. Además, fue elegido el jugador de la temporada de la UCL.