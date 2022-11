SRE aclara que es indispensable la Hayya Card para Qatar 2022

Alfonso Zegbe, Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE, habló en exclusiva con Azteca Deportes acerca de los detalles de este documento obligatorio para ingresar a la nación sede de la justa mundialista.

“Tener su Hayya Card, sólo con reservación de hotel y boletos para los partidos, si no se va ir a los juegos, es sólo con alguien que tenga la Hayya Card principal ya que puede invitar a tres personas, pagando una cuota”, señaló.

Esta identificación es similar a lo que se vivió en el Mundial de Rusia 2018 con el FAN ID. Sin embargo, para esta ocasión no habrá forma de que aficionados mexicanos viajen al país anfitrión para quedarse a dormir en las calles y buscar de alguna forma ser parte del evento.

“Definitivamente para poder ir a Qatar, se necesita tener un lugar donde hospedarse, no es un lugar en el que se permita el mochilazo, porque si no se tiene la Hayya Card no se puede subir uno al avión”, declaró Zegbe de forma contundente.

¿Se podrá ingresar a Qatar sin entradas?

Finalmente, el Director Ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la SRE reveló cuál es la fecha en la que ya no será requisito contar con un boleto del Mundial para entrar a la nación arabe.

“Qatar nos informó que a partir del 3 de diciembre, se puede ingresar al país con Hayya Card pero sin la necesidad de adquirir tickets de los partidos”, indicó.

Cabe señalar que para tramitarla, hay que ingresar a los sitios oficiales de la Copa del Mundo de Qatar 2022 , en donde te registras con datos personales, fotografía y números de reserva de hospedaje y boletos a los partidos.

Por último también la SRE recomienda contar con un seguro de gastos médicos y respetar las leyes qataríes, ya que advierten que serán muy costosos los servicios de salud y legales en Qatar.