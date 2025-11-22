Inesperada reacción del entrenador de la selección de Estados Unidos: “No soy el conserje...”

La selección de Estados Unidos vive un gran presente de la mano de Mauricio Pochettino. Tras la derrota en la final de la Copa Oro ante México, el equipo mejoró notablemente, ganó cinco de sus seis últimos juegos y aguarda con ansias el inicio del Mundial . Sin embargo, esto no impidió que se viviera un tenso momento entre el DT y un periodista.

Luego de la goleada 5-1 frente a Uruguay , el exentrenador de Tottenham, Chelsea y PSG se presentó a la rueda de prensa sin saber lo que le aguardaba. Más allá del histórico resultado, Pochettino fue cuestionado por un periodista que le mencionó rotaciones y la falta de "jugadores regulares" en el equipo.

El argentino no se tomó nada bien el cuestionamiento y fue muy duro en su respuesta. "Tal vez deberíamos empezar la conferencia de nuevo. Es como si nosotros hubiéramos perdido 5-1", comentó y agregó: "Soy el entrenador de Estados Unido, no soy el conserje".

"Dígame de qué jugadores regulares estaríamos hablando. No entiendo qué significa el concepto de 'jugador regular' realmente", continúo visiblemente molesto. "Quizás solamente estoy cansado y quizás no entiendo bien el inglés... pero estoy muy decepcionado con estas primeras preguntas", concluyó.

El enojo de Pochettino en Estados Unidos, ¿fue un problema con el idioma?

Si bien no declaró nada al respecto, el enfado de Mauricio Pochettino en la rueda de prensa de Estados Unidos pudo haberse producido por un malentendido. De hecho, al decir "quizás no entiendo bien el inglés", el argentino dejó entrever que el problema podría ser suyo.

A juzgar por la respuesta, es posible que entendiera el concepto de "regular players" como algo despectivo hacia sus dirigidos. Sin embargo, la traducción correcta sería jugadores habituales o frecuentes, con lo cual la pregunta cambia totalmente y no tiene ninguna connotación negativa.