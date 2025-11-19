¡Cátedra! Estados Unidos APLASTA a Uruguay rumbo al Mundial 2026

La Selección de Estados Unidos terminó dando cátedra al golear 5-1 a Uruguay en un partido amistoso de cara al Mundial de 2026.

Estados Unidos y Uruguay se enfrentaron en el Estadio Raymond James y terminó en un gran triunfo del conjunto de las barras y las estrellas con goles de: Sebastian Berhalter, doblete de Alex Freeman, Diego Luna, De Arrascaeta y Tanner Tessmann.

La Selección de Uruguay sufrió una derrota bastante llamativa ante uno de los anfitriones de la Copa del Mundo luego de lograr empatar 0-0 ante México.

El resultado ha despertado las alarmas entre los charrúas pues consideran que fueron dos malos partidos de su selección, primero ante México y ahora con una goleada ante Estados Unidos

La afición de México explota contra la Selección por victoria de Estados Unidos ante Uruguay

Con la victoria de Estados Unidos, las redes sociales explotaron con comentarios contra México y los jugadores pues una de la selecciones contra las que tiene una gran rivalidad, si logró obtener la victoria ante los Charrúas.



"Final: Estados Unidos 5x1 Uruguay y México no le pudo meter ni 1 gol a los charrúas."

y no le pudo meter ni 1 gol a los charrúas." "mientras EUA le mete 4 a Uruguay México no puede ni acercarse al área de Paraguay"

no puede ni acercarse al área de Paraguay" "Ajas y México no le metió ni uno"

no le metió ni uno" "EE UU goleó a Uruguay 5-1, México no fué capaz de meterle ni un gol, ni a Paraguay frente a la porteria. Y no quieren abucheos".

De igual forma, varios aficionados de Estados Unidos aprovecharon para burlarse de la Selección Mexicana al no lograr ganar el encuentro que tuvo ante Uruguay. En las redes sociales se leen comentarios como:

"We not the same Pexico".

"Mexico celebrated a draw just for us to put 5 past Uruguay".

