El inesperado destino final de Santiago Gimenez, tras no entrar en los planes del Milán

El fututo de Santiago Gimenez es una verdadera incertidumbre. El delantero mexicano al parecer tiene sus días contados en el Milan y su destino final sería la Roma. Equipo que ya se mostró interesado en el “Bebote” y que lanzó una oferta por él. Con la llegada de Massimiliano Allegri al cuadro rossonero la estancia del surgido del Cruz Azul estaba en el aire.

Al parecer, Santiago Gimenez no le llenó el ojo a Massimiliano Allegri y el entrenador italiano ya pidió que le busquen salida, pues no tendrá minutos en el Milan. Se rumora que el goleador en un principio rechazó la oferta de la Roma y quería pelear por un lugar, pero en las recientes horas se dio a conocer que ya les había dado el sí.

@santi.gimenez Santiago Gimenez suma un gol y una asistencia en 2 partidos con el AC Milan en su regreso tras vacaciones de verano

“Santi es, actualmente, el único delantero que tenemos. Es un gran jugador que marcó muchísimo en el Feyenoord. Lo conozco desde hace 20 días, esperamos mucho de él”, dijo el timonel. Lo que se sabe es que Allegri quiere de manera urgente un delantero, pues sigue sin gustarle.

Te puede interesar:



Números de Santi Gimenez en el Milan, poco alentadores

Santiago Gimenez llegó al Milan a principios de 2025. Se hizo mucho alboroto por su fichaje, pues mientras algunos consideraban que se convertiría en el goleador de cuadro italiano, otros lo ponían en duda. El canterano del Cruz Azul jugó 22 partidos con la camiseta rossoneri, marcó seis goles y puso cuatro asistencias. Su productividad ha sido del 27 por ciento.

Gian Piero Gasperini entrenador de la Roma sí está interesado en los servicios del mexicano. Su equipo no inició de la mejor manera la Serie A y quiere reforzar su ataque. Tener un delantero letal como Gimenez le podría ayudar para salir del bache en el que se encuentran. Sí tiene más unidades que el Milan en el actual campeonato.

La Roma es tercero en la tabla general de la Serie A con seis unidades, producto de dos triunfos en solamente dos jornadas. Por su parte, el Milan es sexto, ya que solamente ha ganado un juego de los dos que lleva la Temporada 2025-2026.