Rayados de Monterrey podría dejar fuera a este jugador por la llegada de Anthony Martial

Rayados de Monterrey está a la expectativa del debut de Anthony Martial, quien tendrá que romper una curiosa maldición en el equipo regio . Su llegada a la Pandilla ha generado mucha ilusión entre los aficionados, pues su extenso paso por Europa lo coloca como un refuerzo de jerarquía. Sin embargo, uno de los mejores jugadores de Rayados podría verse afectado por su fichaje.

Se trata de Germán Berterame, delantero que ha cumplido con buenos rendimientos desde su arribo a Monterrey, pues el argentino nacionalizado mexicano jugó un total de 137 partidos con los Rayados y suma 60 goles, habiéndose convertido en uno de los referentes del ataque regio. No obstante, distintos reportes locales afirman que Berterame podría abandonar México por culpa de Martial, quien tendrá un salario millonario en Monterrey .

MEXSPORT Germán Berterame dejaría Rayados tras la llegada de Martial

Resulta que Berterame está siendo seguido de cerca por el mercado árabe y estadounidense. Distintos equipos de Arabia Saudita y de la MLS están monitoreando la situación actual del delantero de Rayados y, si bien el mercado de la Liga BBVA MX está cerrado, en Arabia cerrará el próximo mes de octubre, por lo que aún hay posibilidades de que salga en este libro de pases.

Lo cierto es que Berterame es uno de los goleadores de Rayados en este inicio de temporada: el futbolista de 26 años suma 14 partidos jugados entre todas las competiciones y logró anotar 9 goles y repartir 2 asistencias. Sin embargo, la política de fichajes de Monterrey de fichar jugadores de renombre podría pasarle factura.

La razón por la que Germán Berterame podría continuar en Rayados

El buen inicio de temporada con Rayados posiciona a Berterame como uno de los delanteros a seguir de cara al Mundial 2026. Sin embargo, en caso de salir de Monterrey, su convocatoria a la Selección Mexicana no estaría asegurada, por lo que el delantero podría priorizar quedarse en México para seguir teniendo oportunidades.

¿Cuánto dinero podría recibir Rayados por Berterame?

De acuerdo a distintas informaciones, el conjunto de Nueva León podría recibir una oferta de 11.8 millones de dólares por los servicios de Berterame. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada oficial y el atacante deberá pelear por un lugar en la ofensiva de Rayados junto con Martial.