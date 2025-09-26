Inesperado: llegó a valer 50 millones de euros y hoy es de los más baratos en Rayados de Monterrey

Nadie puede creer la poca cantidad de dinero que vale la ficha de Sergio Ramos en la actualidad. El defensor español supo ser uno de los mejores jugadores en su posición e incluso, llegó a costar 50 millones de euros en el año 2018 cuando jugaba para el Real Madrid. Sin embargo, en 2025, su precio se desplomó tras llegar a Rayados de Monterrey, equipo que perderá a Sergio Canales por lesión .

De acuerdo a la plataforma Transfermarkt, especializada en transferencias, Ramos tiene un valor de mercado de apenas €1,000,000. Esto lo convierte en uno de los jugadores más baratos de Rayados, a pesar de haber sido una figura mundial en su momento. En gran parte, esto se debe a su edad, pues con 39 años tiene un bajo valor de reventa. Por otro lado, Ramos envió un desgarrador mensaje tras la humillación de Monterrey ante Toluca .

@Rayados / X Sergio Ramos vale un millón de euros en Rayados

Lo cierto es que el español lo ganó todo en el mundo del futbol: Copa del Mundo con España, multicampeón de UEFA Champions League con el Real Madrid y decenas de títulos más que llenan de prestigio su palmarés. Sin embargo, Ramos se encuentra en la etapa final de su carrera y esto se ve reflejado en su valor de mercado, el cual seguirá cayendo con el paso de los años.

Los 5 jugadores más valiosos de Rayados en 2025

Anthony Martial (Francia): 7,5 millones de euros Germán Berterame (Argentina): 7 millones de euros Sergio Canales (España): 6 millones de euros Lucas Ocampos (Argentina): 5,5 millones de euros Víctor Guzmán (México): 5,5 millones de euros.

Los números de Sergio Ramos con Rayados en este 2025

Tras el inicio de la temporada 2025/26, el ex Real Madrid arrancó este período como titular. En total, logró jugar 15 partidos con la playera de Rayados y marcó dos goles: uno por Liga BBVA MX y otro en el Mundial de Clubes 2025. Suma 1350 minutos jugados y, con contrato hasta diciembre de 2025, su futuro aún es una incógnita.