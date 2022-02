¿Qué dijo Infantino tras el ataque de Rusia a Ucrania?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó que su organismo está al pendiente el conflicto en Ucrania, apeló al “diálogo constructivo” para su resolución y declaró estar a la espera de la evolución del conflicto para tomar decisiones sobre los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 que se disputarán en el mes de marzo.

Son cuatro los partidos que se disputarán el día 24 de marzo: Gales vs Austria, Suecia vs República Checa y, sobre todo, Escocia vs Ucrania y Rusia vs Polonia, con dos de los países afectados por el conflicto como protagonistas.

Infantino, abordó la situación del fútbol en relación a la guerra en Ucrania y declaró que su organismo está “muy preocupado” por la situación además de expresar sus “esperanzas” de que cesen con rapidez las hostilidades para que llegue la paz a aquel país.

“La FIFA condena el uso de la fuerza por parte de Rusia y el uso de cualquier tipo de violencia. La violencia nunca es la solución. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que restauren la paz mediante un dialogo constructivo”, afirmó.

Postura de la FIFA ante el conflicto entre Rusia y Ucrania

El máximo dirigente del futbol mundial, aseguró que a la FIFA dicha situación le preocupa “sumamente” e informó de que está en “continúo contacto” con las diferentes federaciones que tienen que disputar los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

“Seguimos la situación de cerca e informaremos de las novedades sobre los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar. El ‘bureau’ del Consejo está a cargo de tratar este tipo de asuntos y tomará decisiones de forma inmediata de ser necesario. La situación nos preocupa a todos. Puedo citar al secretario general de las Organización de las Naciones Unidas: ‘en nombre de la humanidad, tenemos que aunar a la gente para poner fin a cualquier tipo de violencia’”, culminó.

