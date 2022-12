Inglaterra anuncia el futuro de Gareth Southgate tras el Mundial

Luego del Mundial de Qatar 2022, Gareth Southgate va a seguir al frente de la Selección de Inglaterra. A pesar de la eliminación del conjunto de ‘Los Tres Leones’ en la ronda de Cuartos de Final ante Francia, el proyecto del estratega va a continuar hasta la Eurocopa de 2024.

“Estamos encantados de confirmar que Gareth Southgate continúa como seleccionador de Inglaterra y que dirigirá nuestra campaña para la Eurocopa de 2024”, se lee en un breve comunicado el consejero delegado de la FA, Mark Bullingham.

Según Bullingham, tanto Southgate como su adjunto, Steve Holland, han tenido siempre el apoyo de la federación inglesa, por lo que la planificación para la Eurocopa de 2024.

La Selección de Inglaterra hizo público en su cuenta de Twitter un mensaje agradeciendo el respaldo recibido durante el Mundial.

Tras caer eliminados el pasado 10 de diciembre contra ‘Les Bleus’, Southgate dijo que evaluaría su continuidad en el banquillo de ‘El Equipo de la Rosa’, para lo cual iba a necesitar un poco de tiempo.

“Emocionalmente siento muchas cosas y eso me quita mucha energía. Quiero tomar la mejor decisión, pensando en el equipo, en Inglaterra, en la Federación. Tengo que estar seguro de que la decisión que tome es la buena. En el pasado, tomar decisiones en estas circunstancias no me ha ido bien, necesito un poco de distancia”, dijo entonces.

La FA mostró desde el inicio el apoyo a Southgate en el cargo, quien llevó a Inglaterra a las Semifinales en el Mundial de Rusia 2018 y a la Final en la última Eurocopa, celebrada en 2021.

Te puede interesar: “En quince años un equipo africano ganará el Mundial": DT de Marruecos

Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022

Durante la Copa del Mundo, la Selección de Inglaterra estuvo ubicada en el Grupo B junto a Estados Unidos, Irán y Gales.

El cuadro dirigido por Gareth Southgate tuvo un debut con victoria frente a Irán por marcador de 6-2. Para la Jornada 2, igualaron sin goles frente al cuadro de ‘Las Barras y las Estrellas’ y cerraron la primera etapa del certamen venciendo a Gales por 3-0.

En la roda eliminatoria, derrotaron a Senegal por 30 y terminarían cayendo en Cuartos de Final frente a Francia, equipo finalista, por 2-1.

Te puede interesar: Luka Modric: El genio que hizo soñar a Croacia en la Copa del Mundo