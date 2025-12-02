deportes
Nota

Iniesta, Phelps y las figuras del deporte que frenaron su carrera por depresión o ansiedad

Andrés Iniesta y Michael Phelps son solo dos de los atletas de élite que dieron pausa a su carrera luego de sufrir periodos de ansiedad y depresión.

iniesta-phelps-figuras-frenaron-carrera-ansiedad-depresion.png
Instagram: Andrés Iniesta / Michael Phelps
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Muchas veces se piensa que los deportistas de élite, y más aquellos que lo han conquistado absolutamente todo en sus distintas disciplinas, tienen la vida asegurada sin ningún tipo de inconveniente. Para muestra de ello están atletas como Andrés Iniesta y Michael Phelps , quienes llegaron a ser los mejores en sus años más importantes en el profesionalismo.

Xavi Hernández habla tras el triunfo del Barcelona en la Supercopa de España

No obstante, el éxito que tienen ciega los problemas internos por los que pueden atravesar, descuidando con ello su salud mental a través de enfermedades como la ansiedad y la depresión. Ante ello, aquí conocerás a los deportistas de élite que tuvieron que frenar su carrera por culpa de estos trastornos.

¿Qué figuras del deporte, como Iniesta y Phelps, sufrieron ansiedad y depresión?

La muerte de Dani Jarque, un amigo cercano a Andrés Iniesta, así como un periodo de lesiones entre 2009 y 2010, hicieron que el español no disfrutara de su etapa como profesional, hecho que cambió en los siguientes meses gracias a la ayuda de expertos en psicología.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Verstappen para ganar la temporada 2025 de la F1?

Te puede interesar: The Undertaker y el día que cambió para siempre a la WWE

Un hecho similar ocurrió con Michael Phelps, quien atravesó por periodos de depresión y ansiedad, así como pensamientos suicidas, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Raven Saunders es otro ejemplo de presión, estrés y ansiedad tras lo ocurrido en Río, quien, luego de lo vivido, actualmente trabaja por visibilizar la salud mental.

La tenista Naomi Osaka abandonó el Roland Garros luego de confirmar periodos de depresión desde el 2018 debido a la presión mediática de su profesión. Finalmente está el caso de Rafa Muñoz, nadador español que, tras entrar en una depresión severa, protagonizó dos intentos de suicidio.

Simone Biles, ¿la atleta más conocida que tuvo periodos de depresión y ansiedad?

Posiblemente el caso más conocido, además del de Phelps e Iniesta , es el de la gimnasta estadounidense, quien tras un salto fallido en Tokio 2021 decidió retirarse de la competencia tras una crisis profunda de depresión relacionada con los abusos que sufrió de parte de Larry Nassar.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

