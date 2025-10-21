La insólita estrategia de André Jardine para cumplir la regla de menores en Club América

El Club América se encuentra entre las cuerdas respecto a la regla de menores. Esta normativa exige que los clubes de la Liga BBVA MX aporten 1,170 minutos con futbolistas jóvenes durante la fase regular. Tras la derrota de las Águilas frente a Cruz Azul , el equipo de André Jardine suma 910 minutos cumplidos, pero aún restan 260 por disputar. Sin embargo, el timonel brasileño tendría una estrategia insólita para cumplir con la norma.

Según el periodista Fernando Esquivel, Jardine probó la inclusión de hasta tres juveniles en el once titular previo a enfrentar a Puebla, partido en el que América tendrá hasta siete bajas . Entre los nombres nuevos que aparecieron en la alineación americanista están Miguel Vázquez, Ralph Orquin y Patricio Salas. De esta manera, el entrenador brasileño buscará darle minutos a la cantera en estas últimas jornadas.

Mexsport Patricio Salas podría ser titular con el América ante Puebla

La lesión de Dagoberto Espinoza complicó los planes del América

Espinoza fue quien sumó la mayor cantidad de minutos dentro del América para cumplir con la regla de menores, pero su lesión complicó los planes. El lateral juvenil había sorprendido con su rendimiento y, hasta el momento, el equipo no ha encontrado un reemplazo que mantenga el progreso en esta regla. Por ejemplo, Jardine prefirió optar por la experiencia de Kevin Álvarez pese a su rendimiento irregular.

La sanción que podría recibir el América si no cumple con la regla de menores

De acuerdo al reglamento de la Liga BBVA MX, el escenario más duro representa una deducción de hasta tres puntos al finalizar la jornada 17 si no se cumplen con los minutos mínimos. Además, el club sufriría un golpe económico: una reducción de ingresos por derechos de formación que distintas versiones sitúan entre –15% y –30%, determinada torneo a torneo.

Los partidos que le quedan al América antes de jugar la Liguilla

Solo restan 4 jornadas para que la primera fase del Apertura 2025 llegue a su fin, por lo que América deberá cumplir con la normativa dentro de los siguientes partidos: Puebla (local), Mazatlán (visita), Club León (local), Toluca (visita).