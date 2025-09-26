Insólito: fue figura en Rayados de Monterrey y hoy no está ni en el Top 15 de mejores pagados de su nuevo equipo

Luego de lo que fue el Mundial de Clubes 2025, varios equipos de Europa intentaron que Nelson Deossa deje Rayados. El mediocampista colombiano fue una de las figuras del Monterrey durante el torneo, por lo que retener al jugador fue una tarea prácticamente imposible para la directiva. Sin embargo, tras fichar por el Betis, dejó de ser uno de los mejores pagados. Por otro lado, Rayados sufrió la dura baja de Sergio Canales .

De acuerdo al sitio Capology, especializado en finanzas dentro del mundo del futbol, Nelson Deossa tiene un salario de 2,3 millones de euros (brutos) por temporada en Betis. Si bien puede sonar ser una cifra inmensa, hay 16 jugadores más por encima de él con un mejor salario en el equipo español. Por otra parte, Sergio Ramos envió un mensaje desgarrador tras la humillación de Rayados ante Toluca .

Getty Images Nelson Deossa dejó Rayados y ahora su salario no es muy alto en Betis

Y es que tras dejar Rayados, Deossa pasó a tener un rol secundario en el equipo andaluz, pues no es titular y aún se encuentra en proceso de adaptación en LaLiga, siendo su primera experiencia en Europa. De esta manera, el exMonterrey deberá luchar muy duro para ser considerado por Mauricio Pellegrini, entrenador del Betis, y ganar minutos desde el once inicial.

Los 10 salarios más altos del Betis en 2025

Isco Alarcón (España): €6,250,000 por temporada Sofyan Amrabat (Marruecos): €6,250,000 por temporada Antony (Brasil): €6,250,000 por temporada Giovani Lo Celso (Argentina): €5,200,000 por temporada Cucho Hernández (Colombia): €4,160,000 por temporada Junior Firpo (Panamá): €3,740,000 por temporada Héctor Bellerín (España): €3,120.000 por temporada Rodrigo Riquelme (España): €3,120,000 por temporada Pablo Fornals (España): €3,120,000 por temporada Natan (Brasil): €3,120,000 por temporada.

Los números de Nelson Deossa en Betis

Desde su llegada al Betis en este pasado mercado de fichajes, Deossa apenas pudo disputar dos partidos con el equipo español. Ingresó en la derrota 2-1 ante Athletic Club de Bilbao, donde jugó apenas 17 minutos; mientras que fue titular en el empate 2-2 frente al Levante, aunque jugó solo 45 minutos. Ambos partidos fueron por LaLiga y no logró marcar ni asistir hasta la fecha.