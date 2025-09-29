Y a todo esto… ¿Quién es mejor, Memo Ochoa o Jesús Corona? La IA da su veredicto final

Jesús Corona se retiró del futbol con un partido homenaje en el que saltó a la cancha como titular y con el gafete de capitán, en el que Xolos derrotó 2-0 a Cruz Azul para quitarle el invicto del Apertura 2025 . El medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 tuvo una rivalidad deportiva con Memo Ochoa, pues ambos compitieron por la titularidad del Mundial de Brasil 2014. Pero ahora, más de 11 años después, la IA reveló quién de los dos es mejor.

De acuerdo con Chat GPT, Memo Ochoa es mejor portero que Jesús Corona, pese a que el jugador que surgió del América recibió 5 goles en su debut con el AEL Limassol . El aún seleccionado mexicano le saca ventaja a Chuy, debido a que fue el primer arquero mexicano en dar el salto al futbol europeo.

Archivo TV Azteca Memo Ochoa es mejor que Jesús Corona, según la IA

La rivalidad deportiva entre Memo Ochoa y Jesús Corona

Memo Ochoa ha ido a 5 mundiales, pero solo ha jugado en 3: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En cambio, Jesús Corona solo fue convocado a 3 y en ninguno de ellos fue titular, pues el ahora jugador de la liga de Chipre le ganó la carrera.

TE PUEDE INTERESAR:



Ochoa y Corona tuvieron una gran rivalidad deportiva previa al Mundial de Brasil 2014, pues ambos arqueros compitieron por la titularidad para la justa, que al final fue para Memo. Por lo anterior, Chuy fue portero suplente tanto en esa edición como en la de Rusia 2018, siempre a la sombra del nuevo refuerzo de AEL Limassol.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

⚽🧤 Jesus Corona jugó este domingo 10 minutos como titular con Xolos de Tijuana ante La Máquina de la Cruz Azul en el partido de su despedida . 🐕🔴⚫ pic.twitter.com/NlShHhpv8g — Baja News (@MxBajanews) September 29, 2025

¿La diferencia de palmarés entre Memo Ochoa y Jesús Corona?

Memo Ochoa no cuenta con un palmarés amplio, pues no le ha ido tan bien en clubes como en Selección Mexicana, con la cual conquistó 6 títulos de Copa de oro, según Transfermarkt. Estos son los campeonatos que suma el arquero:



6 Copa Oro – Selección Mexicana

– Selección Mexicana 1 Nations League 2025 – Selección Mexicana

– Selección Mexicana 1 Medalla de bronce Juegos Olímpicos Tokio 2020 – Selección Mexicana

– Selección Mexicana 1 Concachampions 2006 – América

– América 1 Liga BBVA MX 2005 – América

– América 1 Copa de Bélgica 2018 – Standard de Lieja.

Cabe mencionar que el único arroz negro en la carrera de Memo Ochoa son sus descensos en Europa, pues suma 3: Ajaccio 2014, Granada 2017 y Salernitana 2024.

TVA Jesús Corona conquistó la medalla de oro con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos Londres 2012

Jesús Corona es uno de los afortunados de tener en su palmarés la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012, uno de los títulos más representativos de la Selección Mexicana junto a la Copa Confederaciones de 2019. El ex de Cruz Azul cuenta con grandes trofeos, los cuales son:



1 Copa Oro 2009 – Selección Mexicana

– Selección Mexicana 1 Medalla de oro Juegos Olímpicos Londres 2012 - Selección Mexicana

- Selección Mexicana 1 Concachampions 2014 – Cruz Azul

– Cruz Azul 2 Campeón de Campeones 2021 y 2022 – Cruz Azul

– Cruz Azul 1 Liga BBVA MX 2021 - Cruz Azul

- Cruz Azul 1 Supercopa de México 2019 – Cruz Azul

– Cruz Azul 2 Copas MX 2013 y 2019 – Cruz Azul

– Cruz Azul 1 Leagues Cup 2019 – Cruz Azul

Memo Ochoa y Jesús Corona comparte el haber ganado una medalla olímpica con la Selección Mexicana, pues ambos arqueros reforzaron a la categoría Sub-23 para conseguir tal hito, aunque Chuy saca ventaja al obtener la de oro.