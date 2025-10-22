¡INSÓLITO! LaLiga canceló el Villarreal vs Barcelona en los Estados Unidos

Adiós a la posibilidad de ver al Villarreal contra el FC Barcelona en duelo por la Liga de España en Miami, Estados Unidos. El compromiso del certámen ibérico no se jugará en suelo estadounidense tras el rechazo de jugadores, directivos y aficionados hacia el proyecto de Javier Tebas y compañía de tener un cotejo oficial fuera de España.

A través de un comunicado oficial, La Liga dio a conocer la noticia generando un sinfín de reacciones por parte de los internautas. Llamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante. El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”, menciona parte del escrito.

🚨 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

La contraparte de los protagonistas

El cotejo que está programado para el 20 de diciembre justo antes del parón de Navidad se jugará en Valencia como estaba programado desde un principio y fueron los jugadores del Barcelona y del Villarreal que celebraron la noticia, no así la directiva del ‘Submarino Amarillo’’ la cual manifestó su malestar contra la Liga.

“El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos”, acota e comunicado. Cabe destacar que, el club inició gestiones para que sus aficionados pudieran viajar a Miami y ver el compromiso en el Hard Rock Stadium.

Por otro lado, clubes como el Real Madrid y el Athletic Bilbao celebraron la cancelación del juego en Miami y justamente Mundo Deportivo menciona que Florentino Pérez contactó a su similar de los Miami Dolphins para frenar el compromiso en su estadio.