El cambio de Hansi Flick en el Barcelona que lo avergüenza frente a su nieto

El técnico alemán Hansi Flick no solo ha iniciado una nueva etapa profesional con el conjunto del Barcelona desde la temporada pasada, sino también una transformación personal que ha sorprendido incluso al propio estratega.

En la conferencia previa para el duelo de la Jornada 3 de Champions League entre el club Barcelona y el Olympiacos, Flick dio ha conocer una reflexión muy personal sobre cómo el club culé ha influido en su manera de vivir el futbol y de enseñar sus emocionalmente.

Hansi Flick recuerda el 8-2 del Bayer Munich ante Barcelona

“No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes”, confesó el estratega germano ante los medios. El técnico recordó su etapa en el Bayern Munich, donde incluso en la histórica goleada 8-2 sobre el Barcelona, su rostro permanecía impasible. “Había imágenes de cuando ganamos 8-2 contra el Barça, que nunca sonreía con los ocho goles”, apunto. Hoy, en cambio, ha mostrado efusividad en goles, ser más humano, y reconoce que el entorno azulgrana ha tocado fibras que antes permanecían ocultas.

“Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente”, dijo con sinceridad. Hansi, conocido por su perfil sobrio y metódico, ha mostrado una faceta más pasional desde que entrena al Barcelona. Su reciente expulsión por protestas ante el Girona y su reacción al gol agónico de Ronald Araujo son prueba de ello.

Pero no todo es positivo en su cambio. El entrenador también expresó cierta incomodidad al verse en los videos: “Estas cosas, cuando me veo en la tele, no me gustan, para ser honesto, y no me gusta que mi nieto me vea así”. Seguro de que su comportamiento puede influir más allá de la cancha, Flick admitió que “igual tengo que cambiar mi comportamiento”.

Este cambio emocional refleja el impacto que el Barcelona tiene no solo en sus jugadores, sino también en quienes lo dirigen.

¿Cuál es el siguiente partido del Barcelona en LaLiga?

El conjunto de Hansi Flick visitará al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en el Clásico español, partido que para al mundo futbolístico. El encuentro se jugará el próximo domingo 26 de octubre partir de las 9:15 horas tiempo del centro de México donde se juegan el liderato del campeonato ibérico.

