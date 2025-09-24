Inteligencia Artificial revela cuántos balones de oro ganará Lamine Yamal en su carrera

Lamine Yamal estuvo a punto de conquistar el Balón de Oro 2025 con tan solo 18 años; sin embargo, el trofeo se lo llevó el francés Ousmne Dembélé . El jugador del Barcelona está considerado a ser uno de los mejores jugadores del mundo en un futuro próximo. Por lo anterior, la Inteligencia Artificial (IA) reveló cuántos balones de oro ganará el español a lo largo de su carrera.

Yamal, según Chat GPT, ganará entre 2 y 5 balones de oro durante su carrera, por lo que podría igualar el récord de Cristiano Ronaldo, quien inaugurará el Estadio Banorte (antes Azteca) el 28 de marzo de 2026 . El campeón de la Eurocopa 2024 con España puede hacer historia, aunque de ello también depende de cómo maneje su carrera.

Lamine Yama se quedó a un paso de ganar su primer Balón de Oro, aunque obtuvo el Tofeo Kopa

Lamine ha declarado que sueña no solo con conquistar un balón de oro, sino varios. Pero para ello hay diferentes factores que se deben tomar en cuenta: no tener lesiones graves es uno de ellos, ya que le pueden afectar el rendimiento dentro del terreno de juego, y el seguir conquistando títulos tanto con su equipo como selección.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

Los balones de oro que debe conquistar Lamine Yamal para ser el mejor del mundo

Lamine Yamal lleva hasta el momento una gran carrera con tan solo 18 años, pues con Barcelona ya conquistó algunos títulos, mientras que con España obtuvo la Eurocopa 2024 y se quedó a un paso de ganar la UEFA Nations League 2025.

Yamal, para ser considerado uno de los mejores de la historia en un futuro cercano, debe intentar imitar lo hecho por Cristiano Ronaldo (5) y Lionel Messi (8), quienes tiene ese mote en el Siglo XXI.

Cristiano conquistó un sinfín de títulos en clubes y ganó 5 balones de oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Mientras que Messi es el jugador que más trofeos de la FIFA tiene con 8: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.