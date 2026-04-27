UNA SEMANA MÁS: Inter de Milán deja escapar el título de la Serie A

Inter de Milán dejó escapar una ventaja de dos goles y empató 2-2 ante el Torino, resultado que postergó su coronación en la Serie A y mantuvo viva, aunque solo de manera matemática, la pelea por el título.

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El duelo se disputó este domingo en Turín y dejó a los nerazzurri con la sensación de haber perdido una oportunidad clara para sentenciar el campeonato. Con este empate, Inter llegó a 79 puntos y se mantuvo 10 por delante del Napoli, que había vencido 4-0 al Cremonese antes. A falta de cuatro jornadas, la diferencia sigue siendo importante, pero no suficiente para cerrar todavía la definición.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

¿Quienes anotaron los goles del Torino vs Inter de Milán?

El equipo de Simone Inzaghi parecía encaminarse a una tarde tranquila cuando Marcus Thuram abrió el marcador al minuto 23 y Yann Bisseck amplió la ventaja al 61’, ambos tras asistencias de Federico Dimarco, que firmó su 18ª asistencia de la temporada. Sin embargo, el Torino reaccionó en el tramo final y desarmó el plan visitante. Giovanni Simeone descontó a 20 minutos del final y Nikola Vlasic igualó desde el punto penal nueve minutos después, después de una mano de Carlos Augusto. Inter incluso insistió en los minutos finales, pero ya no encontró el gol del triunfo.

¿Qué significa el empate del Inter de Milán contra el Torino?

El empate representa un frenazo para un Inter que llegaba con la posibilidad de acercarse al título de manera definitiva en esta jornada. Aunque sigue siendo el gran favorito para levantar el trofeo, el tropiezo en Turín obliga al club a esperar al menos una fecha más para sellar la conquista.

Para el Torino, en cambio, el punto tuvo valor doble: además de frenar al líder, le permitió asegurar matemáticamente su permanencia en la categoría. En la recta final del torneo, Inter conserva el control de la tabla, pero ya no podrá celebrar antes de tiempo.

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