Inter de Milan, estaría al pendiente de un MEXICANO en el partido ante Portugal

El México ante Portugal no sólo es visto por las aficiones de estas selecciones que se miden en duelo amistoso. Se dice que también sería observado por el poderoso equipo italiano Inter de Milan que tendría un especial interés por el defensa azteca Johan Vásquez.

El único jugador que se ha logrado consolidar con tal constancia en el futbol italiano en la posición de defensa, es precisamente Johan Vásquez. Ni en su momento Rafa Márquez con el Hellas Verona o Héctor Moreno con la Roma han logrado ese impacto deportivo.

El enorme crecimiento de Johan Vásquez en el futbol profesional

En 2020, Johan Vásquez era un pilar de Pumas, ganándose un lugar en selección y luego fue fichado por el Genoa en los primeros días del 2022. Ya como jugador de esta escuadra italiana fue cedido al Cremonese para ayudar a su adaptación y crecimiento y fue de regreso al Genoa.

Desde octubre del 2023, Transfermarkt percibe un crecimiento descomunal, pasando casi en forma vertical de un valor de 4 millones de euros a 10 millones y luego a 14 millones de euros, con una enorme regularidad y llegando también a ser capitán, algo que muestra no solo su influencia deportiva sino también la personalidad que ha encantado a este equipo.

Pocos mexicanos en todas las posiciones se han adaptado, pues la Serie A suele ser dura, exigente, de mucho contacto y en ese sentido Johan ha cumplido.

El Inter, iría por Johan Vásquez

Cuando el torneo mundialista del verano se acerca, Inter de Milan podría tener un par de movimientos en la defensiva y es que la prensa europea estima que el defensa del Inter Alessandro Bastoni podría pasar al Barcelona que está interesado en sus servicios.

En tanto que para tapar ese espacio en la defensa de Cristian Chivu, irían por Johan Vásquez que tiene ahora un valor de 13 millones de euros, algo muy accesible para el precio de jugadores que suelen moverse en el verano.

General View Stadium during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Portugal as part of reopening at Mexico City (Banorte) Stadium, on March 28, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Por ello este partido de México en contra de Portugal sería un foco de atención, pero tiene una cantidad importante de partidos por delante, incluyendo ante Bélgica del martes 31 de marzo, sumándose todo lo que reste de Serie A, otros amistosos de México y más aún la enorme vitrina que es la copa veraniega a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos.