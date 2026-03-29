¿Hubo HOMENAJE de la afición mexicana a Cristiano Ronaldo en el partido ante Portugal?

Previo al partido de México ante Portugal de este sábado 28 de marzo, una iniciativa se hizo viral y consistía en que al minuto 7 del partido, la afición mexicana realizaría un homenaje a Cristiano Ronaldo. Se esperaba que corearan su nombre o se escuchará el SIU que ha hecho clásico en su carrera.

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En redes sociales creció ese rumor, de que México se rendiría ante Cristiano quien no está en el partido por una lesión que apenas hace unas horas superó, lo que no fue suficiente para colarse a la convocatoria.

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El tímido homenaje a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte

Luego de un gran inicio de partido de México vs Portugal, el reloj corrió y cuando llegó el minuto 7 la expectativa se despertó en el renovado Estadio Banorte. En la transmisión de televisión en el sonido no se percibió algún tipo de grito que se hiciera notar.

Y en las tribunas fueron los homenajes muy aislados, por lo que esta iniciativa que parecía mostraría el reconocimiento de México por el histórico Cristiano Ronaldo quedó eclipasada por todo el escenario y furor por un partido de este calibre.

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