Irak podría no jugar el repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El director técnico de la selección de Iraq, ha revelado los motivos por los que han pedido aplazar el duelo del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA.
Todo parece indicar que la participación de la Selección de Irak en el repechaje internacional para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el cual se encuentra programado para disputarse el próximo 31 de marzo en Monterrey.
El encargado de revelar la petición, fue el técnico de Irak, Graham Arnold, ha hecho una petición a la FIFA para que la fecha del repechaje se mueva, esto por las situaciones que han provocado los conflictos bélicos en Medio Oriente.
¿Qué está pasando con la Selección de Irak?
Debido a la situación que se vive en la zona, la Selección de Irak ha tenido muchos problemas de logística para poder viajar para enfrentar su compromiso por el repechaje contra Surinam o Bolivia.
Recordemos que, el espacio aéreo de Irak, se encuentra cerrado por el conflicto en la zona hasta el próximo 1 de abril, también se ha mencionado que el equipo que cuenta en su mayoría con jugadores de la liga local, no ha podido juntarse en su totalidad.
Por otro lado, los seleccionados no han logrado conseguir sus papeles para viajar a México, ya que las embajadas están cerradas, mientras que el técnico se encuentra atrapado en Emiratos Árabes Unidos, esto dijo a la Australian Associated Press.
Por favor, ayúdenos con este partido porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país, Irak
La complicada situación, ya ha obligado al entrenador a mover un campamento de entrenamiento, el cual iban a hacer en Houston, por lo que el estratega ha mencionado que armar su equipo con jugadores que militan fuera de su país.
مقابلة مدرب منتخبنا الوطني— Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 9, 2026
غراهام أرنولد
مع قناة CNN
Iraq National Team Head Coach Graham Arnold
in an Interview with CNN pic.twitter.com/DAKKloMaO9
No sería nuestro mejor equipo y necesitamos tener disponible a nuestro mejor equipo para el partido más importante del país en 40 años. En mi opinión, si la FIFA retrasara el partido, nos da tiempo para prepararnos adecuadamente. Si Irán se retira, entramos al Mundial, y le da a Emiratos Árabes Unidos, a quien vencimos en la clasificación, la oportunidad de prepararse para enfrentar a Bolivia o a Surinam