Irak podría no jugar el repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Todo parece indicar que la participación de la Selección de Irak en el repechaje internacional para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el cual se encuentra programado para disputarse el próximo 31 de marzo en Monterrey.

El encargado de revelar la petición, fue el técnico de Irak, Graham Arnold, ha hecho una petición a la FIFA para que la fecha del repechaje se mueva, esto por las situaciones que han provocado los conflictos bélicos en Medio Oriente.

¿Qué está pasando con la Selección de Irak?

Debido a la situación que se vive en la zona, la Selección de Irak ha tenido muchos problemas de logística para poder viajar para enfrentar su compromiso por el repechaje contra Surinam o Bolivia.

Recordemos que, el espacio aéreo de Irak, se encuentra cerrado por el conflicto en la zona hasta el próximo 1 de abril, también se ha mencionado que el equipo que cuenta en su mayoría con jugadores de la liga local, no ha podido juntarse en su totalidad.

Por otro lado, los seleccionados no han logrado conseguir sus papeles para viajar a México, ya que las embajadas están cerradas, mientras que el técnico se encuentra atrapado en Emiratos Árabes Unidos, esto dijo a la Australian Associated Press.

Por favor, ayúdenos con este partido porque ahora mismo estamos teniendo dificultades para sacar a nuestros jugadores del país, Irak

La complicada situación, ya ha obligado al entrenador a mover un campamento de entrenamiento, el cual iban a hacer en Houston, por lo que el estratega ha mencionado que armar su equipo con jugadores que militan fuera de su país.

