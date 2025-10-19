Isaac del Toro tiene una relación particular en Italia; ¿por qué gana tanto en ese país?

El ciclista del momento para México y toda Latinoamérica recién consiguió su triunfo 16 de la campaña al ganar el Giro de Veneto, lo cual lo ascendió en el ranking mundial al tercer puesto. Pero algo realmente característico del mexicano, es que Italia fue su suelo favorito para imponerse en las distintas competiciones. ¿Hay algo especial para Isaac del Toro en este país? Estos son todos los triunfos del mexicano en este país europeo.

VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025

Te puede interesar - ¿Cuándo es el Campeonato Nacional Mexicano de Ciclismo?

¿Por qué Isaac del Toro ganó tantas carreras en Italia?

Sería aventurado indicar una razón específica, pero en el futuro se le debería preguntar por qué Italia se le presentó como un lugar idóneo para ganar. Y es que de los 16 triunfos que tuvo con UAE Team Emirates en la temporada 2025, 9 fueron en suelo de Italia. Estos fueron todos sus triunfos.

Milano-Torino

Giro de Italia (Etapa 17)

GP Industria & Artigianato

Giro Dell’Emilia 2025

Giro Della Toscana

Coppa Sabatini

Trofeo Matteotti

Gran Piemonte

Giro del Veneto

¿Cuándo termina la temporada de Isaac del Toro?

Aunque la gente mexicana está ávida de seguir disfrutando de las hazañas del joven de 21 años, su temporada ya se terminó por ahora. Se indica que su equipo ya no lo utilizará más para este 2025, por lo que su vuelta a los máximos circuitos sería hasta el 2026, probablemente en el aclamado Tour de Colombia, en febrero. Pero se fue como grande, recordando que ganó el ya indicado Giro del Veneto.

¿Isaac del Toro correrá en México a finales del mes?