deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Isaac del Toro gana el Giro dell’Emilia, su victoria 14 en la temporada

En el momento clave de la carrera, el mexicano demostró la gran potencia que tiene para imponerse en Giro dell’Emilia 2025.

Isaac del Toro gana el Giro dell’Emilia, su victoria 14 en la temporada
Instagram:isaac_deltoro_romero1
Luis Madrid - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Lo volvió a hacer, Isaac del Toro demostró que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera en Bolonia, donde demostró tener una gran madurez a sus 21 años. El mexicano conquistó el Giro dell’Emilia 2025, al imponerse al inglés Thomas Pidcock.

El Giro dell’Emilia se corrió a lo largo de 199.2 kilómetros, desde la Mirandola hasta San Luca, en un circuito que tiene subidas y bajadas, donde los ciclistas tienen que mostrar su mejor versión para poder luchar por los primeros lugares.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

La carrera tuvo momentos muy complicados desde su arranque, por lo que no todos los ciclistas logran terminar el circuito, por lo que solamente una docena de participantes lograron llegar a la recta final, entre ellos figuras como Thomas Pidcock, y Egan Bernal, junto con Isaac del Toro.

Isaac del Toro
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×