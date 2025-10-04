Isaac del Toro gana el Giro dell’Emilia, su victoria 14 en la temporada

Lo volvió a hacer, Isaac del Toro demostró que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera en Bolonia, donde demostró tener una gran madurez a sus 21 años. El mexicano conquistó el Giro dell’Emilia 2025, al imponerse al inglés Thomas Pidcock.

El Giro dell’Emilia se corrió a lo largo de 199.2 kilómetros, desde la Mirandola hasta San Luca, en un circuito que tiene subidas y bajadas, donde los ciclistas tienen que mostrar su mejor versión para poder luchar por los primeros lugares.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

La carrera tuvo momentos muy complicados desde su arranque, por lo que no todos los ciclistas logran terminar el circuito, por lo que solamente una docena de participantes lograron llegar a la recta final, entre ellos figuras como Thomas Pidcock, y Egan Bernal, junto con Isaac del Toro.