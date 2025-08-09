Pinchazo, remontada y gloria: la HAZAÑA de Isaac del Toro en Burgos

El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia este sábado al coronarse campeón de la Vuelta a Burgos 2025, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr esta hazaña y apenas el cuarto latinoamericano en conseguirlo. A sus 21 años, el bajacaliforniano demostró temple, resistencia y una capacidad de recuperación digna de los grandes del ciclismo mundial.

La competencia, que se desarrolló en cinco etapas por la región de Castilla y León, tuvo su desenlace en las exigentes Lagunas de Neila, donde Del Toro cruzó la meta en segundo lugar, suficiente para asegurar el liderato general. El triunfo parcial fue para el italiano Giulio Ciccone, pero el mexicano se llevó los máximos honores con un tiempo acumulado de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos, superando por 19 segundos al italiano Lorenzo Fortunato y por 25 al francés Leo Bisiaux.

TE PUEDE INTERESAR:

Lo más impresionante fue la forma en que Del Toro se sobrepuso a la adversidad. En la primera etapa sufrió una caída que lo relegó en la clasificación, y en la última jornada, a solo 14 kilómetros de la meta, sufrió un pinchazo en plena bajada. Gracias a la rápida asistencia de su equipo UAE Team Emirates, logró cambiar de bicicleta y remontar posiciones en el último ascenso.

A lo largo de la competencia, Del Toro no ganó ninguna etapa, pero su regularidad y estrategia lo mantuvieron siempre en la pelea. Su victoria no solo representa un hito para el ciclismo mexicano, sino que también lo consolida como una de las jóvenes promesas más importantes del pelotón internacional.

¿Cuántas victorias tiene Isaac del Toro como profesional?

Con este triunfo, el “Torito” suma su doceava victoria como profesional y se afianza en el séptimo lugar del ranking mundial, acercándose al top 5 liderado por figuras como Jonas Vingegaard.

Isaac del Toro ha demostrado que el ciclismo mexicano tiene futuro. Una remontada para la historia, un campeón con corazón de acero.

