Un mexicano acecha su segundo título en Chile

Tiros destacados de los jugadores en el top 3 con una ronda por jugar en el #ScotiaWMChileOpen. 🇨🇱



Top shots by the leading trio heading into Sunday in Chile.



3️⃣ @jorgitoFV 🇦🇷

2️⃣ @BenitezIsidro99 🇲🇽

1️⃣ @alan_wag 🇦🇷 pic.twitter.com/Zs2OUAztas