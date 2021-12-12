Un mexicano acecha su segundo título en Chile

Un birdie en el hoyo 18 de su tercera ronda le permitió al argentino Alan Wagner firmar una tarjeta de 71 golpes para seguir al frente del Abierto de Chile, segundo evento de la temporada 2021-22 en el PGA TOUR Latinoamérica.

Con un total de 202 golpes (14-bajo par) el puntero se separa por un solo golpe del mexicano Isidro Benítez, quien apretó el acelerador este sábado con una tarjeta de 66 impactos (-6) . El excampeón del Open de Argentina 2018, tuvo un día libre de bogeys en el que registró cuatro birdies, más un águila en el hoyo 18, clave para meterse en la lucha por el torneo que se celebra en el Club de Golf Sport Francés.

Tiros destacados de los jugadores en el top 3 con una ronda por jugar en el #ScotiaWMChileOpen. 🇨🇱



Top shots by the leading trio heading into Sunday in Chile.



3️⃣ @jorgitoFV 🇦🇷

2️⃣ @BenitezIsidro99 🇲🇽

1️⃣ @alan_wag 🇦🇷 pic.twitter.com/Zs2OUAztas — PGATOURLA (@PGATOURLA) December 12, 2021

Firmar un 71 obligó al argentino y actual No. 1 del listado de puntos de la Totalplay Cup, Jorge Fernández Valdés, descender al tercer lugar del tablero de posiciones. El cordobés completa, tras 54 hoyos de juego, un score global de 12 golpes bajo par.

Fernández Valdés viene de ganar la semana pasada el Open de Argentina por tres golpes en Nordelta Golf Club. El jugador de 29 años está en busca de su quinto título en el Tour. Los otros jugadores que ostentan cuatro títulos en el circuito son los mexicanos José de Jesús Rodríguez y Rodolfo Cazaubón, además del argentino Julián Etulain y el estadounidense Michael Buttacavoli.

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Mexicanos en el Abierto de Chile

Con una jornada de -3 que le permitió llegar a un acumulado de siete golpes bajo par, José Narro fue otro mexicano que destacó este sábado. Por el momento, Narro se ubica en el lugar 16. Por su parte, en cuanto al resto de representantes nacionales, Aaron Terrazas se sitúa en el puesto 28, Emilio González en el 33, Armando Favela en el 42 y Juan Carlos Serrano en el 48.

La ronda final iniciará a las 9:01 a.m. con todos los jugadores saliendo por el tee del 1. El último grupo de salida estará conformado por los argentinos Alan Wagner y Jorge Fernández Valdés y el mexicano Isidro Benítez. El turno de salida de estos jugadores será a la 12:30 p.m. hora local.