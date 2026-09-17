Ismael Galancho, nutricionista de Messi, reflexiona sobre la moda en industria alimenticia: “Ahora todo tiene proteína”

Mientras Lionel Messi sigue ganando títulos y récords, quienes lo rodean también ganan fama. Su nutricionista, Ismael Galancho, se convirtió en una de las voces que explican algunos de los aspectos relacionados con la alimentación del futbolista argentino. Además, reflexiona sobre la industria alimentaria y la moda de las proteínas.

Mientras Messi destaca junto a otros históricos del futbol, también se entrena y controla diferentes aspectos de su vida, como la alimentación. Galancho reveló que una de las modificaciones realizadas en su dieta fue reducir la proteína animal para darle mayor espacio a las fuentes de origen vegetal.

Lionel Messi |REUTERS

Mejores frases del nutriólogo de Messi

Sobre la tendencia del mercado, fue contundente: “La industria alimentaria no es ajena a las modas y quiere aprovecharse de ello. Si ahora todo el mundo habla de proteínas, pues van a ‘meterle’ proteína a todos sus productos”. Para el especialista, más proteína no significa necesariamente una mejor alimentación.

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Galancho también utilizó una particular comparación para explicar los límites del consumo. “Consumir más proteína de la que necesitas no tiene mucho sentido. Si tú tienes un cubo lleno de agua, por más que eches más agua no se va a llenar más porque no puede”, sostuvo.

La moda y el exceso de proteínas innecesarias

En los últimos años aumentaron los productos que destacan en sus envases la cantidad de proteína que contienen. Leches, yogures, quesos y barritas buscan aprovechar una tendencia que, según Galancho, también fue adoptada por la industria alimentaria como una herramienta de venta.

El especialista explicó a National Geographic España que en los países desarrollados la mayoría de las personas obtiene suficiente proteína mediante una alimentación equilibrada.

Proteína vegetal sobre la proteína animal: el caso Messi

Galancho contó que una de las decisiones tomadas con Messi fue modificar el equilibrio entre las fuentes de proteína. “Una de las cosas que hicimos fue intentar reducir la proteína animal y aumentar la proteína vegetariana”, explicó sobre Leo.

La recomendación no significa eliminar las fuentes animales, sino entender que existen diferentes alimentos que contribuyen al consumo diario. Para Galancho, muchas personas identifican como proteína únicamente a la carne, el pescado y los huevos, aunque otros productos también son claves.

