Los clubes europeos a los que podría ir Israel Reyes

Por la inminente reestructura que se aproxima al interior del América, son varios los futbolistas que dejarán la institución el próximo verano; algunos de ellos, por un bajo rendimiento o números inferiores a lo que la cúpula azulcrema esperaba de ellos al momento de su fichaje; sin embargo, también habrá algunos jugadores que partirán en busca de mejores oportunidades.

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Uno de ellos es Israel Reyes. El defensor es una de las apuestas seguras por parte de Javier Aguirre para que dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, ya sea como zaguero central o como lateral por la derecha. La expectativa es que, una vez que concluya dicho evento, cumpla el sueño de jugar en Europa y, en el camino, ya aparecieron algunos pretendientes.

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Grandes de Europa quieren a Reyes en sus filas

De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Ekrem Konur, son cinco los clubes del viejo continente que han mostrado interés en integrar a sus filas al futbolista de las águilas; dos de Portugal, un par más de España y uno de Francia.

Desde la península ibérica, ha habido seguimiento por parte del Porto, el Benfica (los dos equipos más importantes de la Primeira Liga), el Sevilla y el Villarreal. Desde territorio galo, es el Lyon el que lo contempla como opción para reforzar el sector bajo de su cuadro.

En América aguardan las ofertas por Reyes

De acuerdo con la fuente antes citada, por ahora no hay ofertas formales en el escritorio de las oficinas de Coapa que ocupa Santiago Baños, por lo que su salida todavía no puede darse como un hecho. En más de una ocasión, no obstante, el elemento surgido del Atlas y con pasado en Puebla ha manifestado que le gustaría militar en alguna entidad europea y parece que sus actuaciones lo han acercado.

Hace apenas algunas semanas, trascendió también que la Roma preguntó por Reyes y Azteca Deportes pudo confirmar esta versión. En caso de partir hacia la capital de Italia, sería el segundo mexicano en vestir su camiseta, luego de que el también defensor, Héctor Moreno, pasara una temporada con 'la Loba'.

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