Mohamed: “Fuimos muy superiores al América”

El Toluca no fue un hueso fácil de roer en el partido de la Jornada 15; sin embargo, contra la mayoría de los pronósticos, perdió frente al América en el Estadio Banorte y, aunque el encuentro contó con tramos en los que la visita fue dominante, su director técnico, Antonio Mohamed, consideró que el resultado no fue una obra de la casualidad o del cuerpo arbitral.

“Fue un espectáculo para toda la gente que vino, ganaron bien, fueron justos ganadores, lo que pasó adentro se queda adentro, no voy a decir lo que se dice en caliente, para mí ya terminó, el análisis del juego, fuimos muy superiores, no hicimos el gol y ellos fueron muy certeros, fueron justos ganadores”, dijo en conferencia de prensa.

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El mensaje de Mohamed a sus dirigidos

El 'Turco' admitió sentir inconformidad por el descalabro ante su ex equipo y desmenuzó cuáles fueron, desde su punto de vista, los factores clave para que el marcador terminara de manera adversa a lo que él había planeado en la previa.

“Como cualquier derrota, a nadie le gusta perder, sabíamos que podíamos sufrir, traíamos un trajín grande, decimos jugar con los chicos con los que veníamos jugando, no tuvimos la contundencia de siempre, es lo que nos faltó, al estar casi clasificados, estamos más relajados, tenemos la energía en otra competencia, vamos a estar en la Liguilla y seremos un rival importante”, señaló.

No se mostró sorprendido con lo que a su homólogo, André Jardine, le funcionó: "Ya lo habían hecho en Toluca, cuando jugaron Maximin y Brian, con línea de cinco, ellos dos arriba, en el futbol es así, ellos fueron contundentes y fue lo que pasó”.

Elogios para Ruiz

El timonel argentino hizo referencia a la situación de Marcel Ruiz, quien disputó su segundo cotejo desde que regresó a las canchas tras una lesión que, se presumía, lo apartaría por un lapso considerablemente mayor.

“Entró y metió al América dentro del arco, lo veo bárbaro, corrió para arriba, para abajo, manejó los hilos, me pone contento, ojalá siga esa progresión, que no sienta nada, a nosotros nos ponen muy contento…Trabaja normal, hace hincapié en la rodilla, pero nada diferente”, comentó.

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