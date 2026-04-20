Varini envía mensaje a Chivas y apunta a la liguilla

Estuvo muy cerca de ganar el partido, pero el Necaxa no aguantó la ventaja que había obtenido por la vía de Tomás Badaloni y recibió un gol que rescató un punto para los Tigres sobre el final y, sobre lo que esto dejó, habló Martín Varini.

"Recibir un gol en el 96 es difícil y casi inevitable que la sensación sea más de derrota que de victoria, pero cuando uno analiza cómo compitió el equipo contra la clase de rival y la jerarquía de los jugadores que estaban en frente, es ver el espíritu colectivo sobre todo”, dijo en conferencia.

Complementó: "Nos llevaron a defender varios metros más atrás de lo que estamos acostumbrados, nos gusta presionar alto, ellos nos fueron llevando, no fue que el equipo se hundió. Vi una capacidad de lucha, entrega, creo que varios apañados que vinieron de la tribuna sobre el final reflejan eso".

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Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Necaxa va por la Liguilla

Pese a que el empate parece haberlos alejado de la liguilla, el entrenador de los Rayos no pierde la esperanza de finalizar las 17 jornadas entre los ocho mejores.

"Hoy estamos a dos (puntos del octavo), hay que ver cómo termina la fecha, y con Chivas vendremos con la máxima responsabilidad para hacer valer la localía, el equipo viene de tres juegos espectaculares en casa”, señaló.

Con respecto a la estadística que indica que el Necaxa ha vencido a la escuadra de San Nicolás de los Garza en sólo uno de los 20 enfrentamientos más recientes, comentó: "Para mí, éste es un partido más y creo que estuvimos a nada de haberlo ganado y el equipo no demostró ningún complejo de inferioridad que puede traer esta asociación de resultados anteriores. Al revés, creo que de los partidos que hemos jugado contra los seis o siete equipos de peso de la liga, éste fue el que estuvimos más cerca”.

Cambio profundo en el corazón del Necaxa

Finalizó con un breve análisis de la mutación institucional que se sufre al interior del club con sede en Aguascalientes.

"Dejó de ser un equipo con figuras, estrellas y pasó a ser un equipo de juego colectivo. Nos hubiese gustado tener más puntos, sin duda, y ahí estoy yo para asumir esa responsabilidad, pero sabemos que el trabajo está dando sus frutos y que necesitamos seguir construyéndonos. Compitiendo de esta manera, estaremos más cerca de la victoria que de la derrota. Sabemos que faltan juegos por jugarse, nos prepararemos para otro gran rival como lo es Chivas, seguramente con este mismo nivel de intensidad y trabajo", concluyó.

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