Italia corre riesgo de quedar fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022

La Selección de Italia siempre es protagonista en las Copas del Mundo, sin embargo en los últimos periodos de clasificación, la escuadra “Azzurri” ha sufrido de más, a tal grado que estuvo ausente en Rusia 2018; ahora para Qatar 2022, las circunstacias cambiaron poco, pues se jugarán en repechaje su boleto a la máxima justa ante Macedonia del Norte.

Tras ganar la Eurocopa 2020, todos los pronósticos se inclinaban a favor del cuadro italiano, pues se pensaba que iba a pasar al mundial “caminando”, esto estaba miy cerca de cumplirse pero los dirigidos por Roberto Mancini se desinflaron en la parte importante rumbo a Qatar 2022.

La Azzurra terminó invicto en el grupo C de las eliminatoria de la UEFA, pero en los últimos cinco partidos solo pudieron ganar en uno y empataron los sigueintes partidos, situación que los llevó al segundo lugar de su sector debajo de Suiza.

Italia se perdió el mundial de Rusia 2018

La escuadra cuatro veces campeona del mundo, se perdió la última Copa del Mundo que se disputó en Rusia 2018, fue uno de los episodios más tristes del futbol italiano y ante Macedonia del Norte se espera que no pase y puedan obtener el boleto a tierras qataríes.

Confianza total para que Italia califique a Qatar 2022

El entrenador italiano del Tottenham, Antonio Conte, declaró que la selección italiana, que se juega en esta semana su plaza en el próximo Mundial de Catar 2022, tiene la obligación de clasificarse y recordó su condición de campeona de Europa, aunque comentó que “no será fácil”.

“Desde luego, no hemos tenido suerte ni en el grupo ni en el sorteo. Pero somos Italia y sabemos muy bien lo que hay que hacer, somos los campeones de Europa, no lo olvidemos. Por supuesto, no será fácil, porque los dos equipos más fuertes entre los que terminaron en la repesca son Italia y Portugal, pero creo que tenemos lo necesario para ir al Mundial. Tenemos que ir al Mundial”, dijo el exseleccionador nacional, una voz autorizada en estos temas.

