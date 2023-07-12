Selección Mexicana: Jaime Lozano manda mensaje a los naturalizados

Este martes 11 de junio, se realizó la conferencia de prensa previa al duelo México vs Jamaica de la semifinal de la Copa Oro 2023, donde Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, fue cuestionado sobre la presencia de jugadores naturalizados en el combinado tricolor.

Con sus palabras, el entrenador en turno de la Selección Mexicana ha mostrado una postura clara sobre los jugadores naturalizados durante su gestión; recientemente, jugadores como Julián Quiñones, entre otros, han sido relacionados con una posible convocatoria al combinado tricolor.

Jimmy Lozano habla del reto de dirigir a la Selección Mexicana

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El mensaje de Jaime Lozano a los futbolistas naturalizados mexicanos

"Si un jugador se naturaliza tiene que ser, para mí modo de ver, muy superior, muy por encima de lo que tenemos en México, si tienen un nivel similar yo voy a apostar por el jugador nacional que el extranjero", fue el mensaje de Jaime Lozano para los futbolistas nacido en el extranjero pero que tiene la facultad para vestir los colores de la Selección Mexicana.

Dentro de su respuesta a la pregunta sobre los naturalizados, Jaime Lozano mencionó el nombre de Germán Berterame y Julián Quiñones, de quien mencionó que han tenido años fabulosos dentro de la Liga BBVA MX y busca la carta de la nacionalidad para sentirse más cómodos dentro del país; además, para darle normalidad a la vida en la nación que viven.

Igualmente, Jaime Lozano recalcó que tiene, dentro de la convocatoria para la Copa Oro, a 23 de los mejores futbolistas mexicanos; las palabras del histórico futbolista de Pumas fueron a pesar de que él no fue quien hizo la convocatoria para la edición 2023 del torneo de la Confederación de América del Norte.

¿Qué opina el Jimmy de convocar a Quiñones y Berterame?#SemisDeOro#MéxicovsJamaica 🇲🇽 vs 🇯🇲

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¿Cómo, cuándo y dónde ver la semifinal México vs Jamaica de la Copa Oro 2023?

El próximo miércoles 12 de junio es la semifinal México vs Jamaica de la Copa Oro 2023: el pitazo inicial del duelo está programado para las 20:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, y el compromiso estará disponible a través de Azteca 7, además de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aplicación oficial y sitio web www.tvazteca.com/aztecadeportes/ .

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La Selección Azteca🇲🇽 se mide ante Jamaica🇯🇲



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