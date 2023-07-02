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Fútbol

Jaime Lozano explica las rotaciones que hará ante Qatar

Jaime “El Jimmy” Lozano, entrenador interino de la Selección Mexicana explicó en conferencia de prensa los cambios que efectuará ante su similar de Qatar

Jaime Lozano en conferencia de prensa

Escrito por: Salvador Hernández

Jaime Lozano y Uriel Antuna hablaron previo al tercer partido de la Copa Oro Nate su similar de Qatar, el equipo mexicano está calificó a cuartos de final del torneo y “”El Jimmy” planea hacer rotaciones en su equipo.

Todos merecen estar dentro del campo, primero que nada, después el tratar de cuidar a gente que ha tenido más minutos y que va a ser importante, no es cambiar por cambiar y que en estos torneos hay que tener a la mayor cantidad de gente enchufados”, comentó el entrenador nacional, Jaime Lozano en conferencia de prensa.

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Jaime Lozano opina sobre Guillermo Ochoa y el Salernitana

Luego de que el Salernitana hiciera oficial la renovación de Ochoa con el equipo, el entrenador nacional dio su punto de vista al respecto.

“Lo de Memo bien que bueno por el, hace algunos meses me tocó estar ahí ver un partido de Guillermo Ochoa y se le admira, se le aprecia, se le quiere y uno quiere estar donde se le quiera normalmente, ha mostrado un nivel fantástico, al equipo le llegan y responde”, elogió a Paco Memo.

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Horario y dónde ver México vs Qatar | Copa Oro

El tercer partido de la Selección Mexicana en la Copa de Oro en su edición del 2023 será ante su similar de Qatar, el duelo lo podrás seguir a las 7:20 pm del centro de la Ciudad de México y lo podrás seguir por las pantallas de TV Azteca Deportes, aztecadeportes.com, la APP Oficial de TV Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

El partido será narrado por el mejor equipo de narradores y comentaristas de México, encabezados por Christian Martinoli, en el análisis estará Luis García, mientras que en los comentarios nuestros especialistas Jorge Campos y Roberto Alves Zague nos darán su punto de vista del partido, y en cancha estará David Medrano.

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