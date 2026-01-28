Se formó en La Noria, fue campeón con Cruz Azul y conoció a Iker Casillas

Formado durante 8 años en La Noria, creció junto a uno de los grandes ídolos del arco cementero: José de Jesús Corona. Vivió una noche inolvidable ante el Porto de Portugal. Se vistió de héroe, atajó dos penales y llevó a Cruz Azul a la gloria.

Cumplió otro sueño: recibir consejos de Iker Casillas. Hoy, Jair Peláez sigue escribiendo su historia lejos de México. Desde Costa Rica, con la misma pasión del niño que soñó con ser portero.

"Es un país pequeño que realmente vive del futbol, es lo más grande que hay. Fue un sueño que cumplí estar con Chuy Corona, éramos compañeros de cuarto, muy buenos amigos; verlo entrenar, verlo jugar, verlo cómo se cuidaba, verlo competir, estar con él, o sea, entrenar con él, realmente un sueño hecho realidad. Otros con los que me tocó también estar con él muy poco, pero que para mí fue muy profesional, el Conejo Pérez", dijo el jugador mexicano en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

La admiración ante una gran leyenda

Inspirado por el que marcó una era para los ticos: Keylor Navas.

"Que compita en México a sus 39 años, que lo siga haciendo, para mí que soy portero. Yo verlo ahorita jugar, que vaya a selección, para mí es un orgullo. Aparte de nosotros los porteros, tú sabes que el tiempo efectivo de vida del portero es más largo. Claro, si te cuidas, ¿verdad?", expresó Jair Peláez acerca de su experiencia en el país tico.

La fuga de talento mexicano hacia Centroamérica es una realidad. Pocas oportunidades y exceso de extranjeros en la Liga BBVA MX han obligado a muchos a buscar su sueño lejos de casa.

"Lo tuve que mejorar mucho porque me lo pidieron en el juego de pies. No soy el mejor, pero creo que he mejorado mucho; no lo hago mal, la reacción", sentenció el ex portero de La Máquina Cementera.

