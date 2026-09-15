Jugó el Mundial 2026 en México y hoy anuncia su retiro de su selección nacional

La Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México, fue la última para grandes futbolistas de talla internacional, como Luka Modric, Neymar Jr., Guillermo Ochoa y Lionel Messi, quien recientemente anunció su retiro de la Selección de Argentina, tal como lo hará otro jugador sudamericano en los recientes días.

De acuerdo con el periodista Eduardo Luis López para La FM, James Rodríguez anunciará su retiro de la Selección de Colombia en esta semana, luego de anunciar recientemente su regreso a su país con el Atlético Nacional.

James Rodríguez anunciará su retiro de la Selección de Colombia en esta semana.|James Rodríguez

¿James se retira?

En el programa de radio hablaban de James y su posible debut con Atlético Nacional, el cual podría ser el 24 de septiembre ante Millonarios, pero se empalmaría con el juego amistoso de Colombia ante México el sábado 26 del mismo mes.

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No obstante, el comunicador colombiano soltó unas palabras que dejaron helados a todo el pueblo sudamericano, pues dijo que esta semana habrá noticias acerca del exjugador del Real Madrid, pero no enfatizó si acerca de su retiro de la selección, aunque sus compañeros de programa entendieron que muy posiblemente le ponga punto final a su carrera con los cafetaleros.

Es por ello que muy posiblemente la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue la última en disputar, edición en la que Colombia fue eliminado en Octavos de Final en penales ante Suiza.

El nuevo reto de James en Colombia

Después de jugar en grandes clubes a nivel mundial, incluso portar la playera del Club León, James regresó a su país con Atlético Nacional, quizá ya para ponerle punto final a su carrera como profesional. El mediocampista portará la playera con el dorsal #23 y muy posiblemente debute el jueves 24 de septiembre ante Millonarios.