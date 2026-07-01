Es delantero, fue recomendación de Huiqui y podría ser la sorpresa de Cruz Azul en el AP2026

Uno de los objetivos que Cruz Azul tiene para la siguiente temporada es recuperar las fuerzas básicas que, durante un tiempo, alimentaron al primer equipo. Bajo este contexto, existe un jugador que se desempeña como extremo y que habría sido recomendación del propio Joel Huiqui en el pasado.

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Cruz Azul entiende que debe reforzar su plantilla si lo que desea es volver a los planos estelares y buscar el bicampeonato de la Liga BBVA MX. Sin embargo, también sabe que es preciso darle oportunidad a la cantera, y es ahí en donde surge el nombre de Jared Valdivia.

¿Quién es Jared Valdivia, posible sorpresa de Cruz Azul para el Clausura 2026?

Fue cuando apenas tenía 18 años de edad cuando Jared Valdivia firmó con Cruz Azul luego de estar la primera mitad del 2024 con los Tecos. La decisión era colocarlo en la Sub-23 de La Máquina y en medio de recomendaciones de elementos como Iván Alonso y el mismo Joel Huiqui.

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Fue así como Valdivia debutó profesionalmente el 2 de noviembre del 2024 bajo las órdenes de Martin Anselmi para, después, regresar a la Sub-23, en donde como extremo por ambas bandas logró consolidarse como uno de los prospectos más grandes del club en aquel momento.

Hoy, El Mago ha comenzado a llamar nuevamente la atención en las categorías inferiores, por lo que no se descarta que vuelva a recibir una nueva oportunidad en el primer equipo de la mano de Joel Huiqui gracias a sus características, entre las que destaca su dinamismo y velocidad con el balón.

¿Cuáles son los números de Valdivia en las categorías inferiores de Cruz Azul?

A pesar de que aún no tiene una oportunidad importante en el primer equipo, vale decir que Jared Valdivia realmente ha destacado en planos inferiores. Y es que, mientras en la Sub-21 acumuló 36 duelos disputados, en la Sub-23 ya suma 23 más, por lo que ya tiene cuenta con experiencia en el terreno de juego.