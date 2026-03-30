Javier Aguirre revela cuántos jugadores espera recuperar de sus lesiones antes del partido contra Sudáfrica

Javier Aguirre y la Selección Mexicana han enfrentado una epidemia de lesionados a pocos días de comenzar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM perdiendo a figuras como Marcel Ruiz, Luis Ángel Malagón y con el riesgo de no poder convocar a Edson Álvarez, Gilberto Mora y Luis Chávez quienes se encuentran en plena fase de recuperación tras sufrir problemas de distintas índoles.

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Javier Aguirre reconoce que las lesiones de la Selección Mexicana son un tema complicado

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana compareció en conferencia de prensa este lunes 30 de marzo previo al encuentro que sostendrán mañana ante su similar de Bélgica, y reconoció que no tenía contempladas la gran cantidad de lesiones que ha sufrido el combinado nacional.

Las constantes bajas han obligado a Aguirre y a su cuerpo técnico a replantear la lista de 26 convocados, ya que el propio entrenador había mencionado en el pasado que tenía seguros a varios jugadores.

“El tema lesionados ha sido un aspecto que no contemplábamos. Uno siempre tiene diversas posibilidades. La mitad del equipo es demasiado castigo. Estoy muy ocupado en ellos, vamos a recuperar por lo menos a seis. Pasando el partido de mañana, la evaluación final. Tratar de hacer una lista de 26, es lo que nos quita más tiempo, es así. Se van acortando los plazos, los jugadores van poniéndomelo difícil, tenemos gente con calidad”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

La Selección Mexicana debutará el jueves 11 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde se enfrentará a su similar de Sudáfrica en un partido en donde Javier Aguirre espera poder contar con varias de sus figuras.

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