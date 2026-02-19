Javier Aguirre confirma convocatoria de Álvaro Fidalgo para enfrentar a Portugal y Bélgica

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana luego de que confirmaran contacto para poder convocarlo y Javier Aguirre a roto el silencio sobre el tema.

El entrenador de la Selección Mexicana, el 'Vasco' Aguirre detalló en entrevista en el canal de YouTube de Jorge ‘Burro’ Van Rankin que quiere convocar a Fidalgo para poder conocerlo y así definir que le puede aportar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Se fue Obed Vargas, estaba seguro que no iba a ir... Automaticamente, de estar en América en casa y en Seattle, estan en la liga española, tengo automaticamente que poner los focos en los cuates. Tengo que traerlos para verlos, no los he traido, bueno a Obed si lo traje un par de partidos y tiene pantalones. Y Álvaro no lo conozco de nada, lo tengo que traer" fue lo que declaró Aguirre en la entrevista.

Con su declaración, Javier Aguirre deja claro sus intenciones de convocar al mediocampista Álvaro Fidalgo y solo lo puede hacer en fecha FIFA o en las semanas previas al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que todo parece indicar que lo convocará para el partido ante Portugal y Bélgica.

Serán dos juegos clave para Fidalgo pues tendrá que ganarse su lugar con la Selección Mexicana aunque con su calidad, todos consideran que debe de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo juega México contra Portugal y Bélgica?

México tendrá dos juegos clave en la última fecha FIFA previo a la justa mundialista. Para el sábado 28 de marzo del 2026, se va a enfrentar a Portugal en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

Para su segundo partido, se medirá ante Bélgica el martes 31 de marzo del 2026 en el Estadio Soldier de Chicago en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.