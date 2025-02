Sería un insulto decirle a Messi cómo jugar: Mascherano

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, dejó claro que la libertad de Lionel Messi en el campo es intocable. En la rueda de prensa previa al partido contra Sporting Kansas City, el entrenador argentino afirmó que sería una falta de respeto dictarle a Messi cómo y dónde jugar.

“A un jugador como Messi sería faltarle al respeto decirle dónde tiene que recibir, a alguien que ha manejado tan bien durante toda su carrera el hecho de encontrar los espacios y dónde moverse”, declaró Mascherano.

El entrenador argentino destacó la capacidad única de Messi para leer el juego y encontrar espacios, subrayando que su rol es facilitar esos movimientos. “Tratamos sobre todo de que el equipo no le ocupe esos espacios, que creo que eso es lo más importante cuando tienes a un jugador como Messi: que el equipo le libere ciertos espacios donde él se puede mover para que pueda encontrar esa libertad. Y a partir de ahí, que él nos haga jugar. Es alguien que ve el fútbol de una manera muy especial, lo ve diferente a todos”, explicó.

Mascherano no se confía por tener ventaja ante Sporting Kansas City

El Inter Miami, con Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, se prepara para enfrentar al Sporting Kansas City en la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. Tras la victoria 1-0 en el partido de ida, Mascherano insiste en que no se confían y que saldrán a ganar.

“El 0-1 no da absolutamente nada. Preparamos el partido pensando que está 0-0", afirmó Mascherano. “No podemos especular. El problema de especular es que el fútbol no es un botón que se aprieta y de un minuto al otro activas a los jugadores cuando quisiste especular durante un determinado tiempo. Eso no existe en el futbol (...). La estrategia es ganar el partido”, agregó.

Mascherano habla sobre el estado de salud de Luis Suárez

Sobre Luis Suárez, Mascherano disipó dudas sobre su estado físico, asegurando que está al cien por ciento y listo para el partido. “Está al cien por ciento desde que inició la pretemporada. Ha hecho el cien por ciento de los entrenamientos, ha estado siempre disponible a la hora de jugar. El arrastra unos problemas en la rodilla desde hace ya años pero que no le impiden para nada, no tiene dolor”, concluyó.