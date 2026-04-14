Salida inesperada sacude a la MLS al inicio de la temporada

El mundo del futbol amaneció con una noticia que tomó por sorpresa a propios y extraños: Javier Mascherano dejó de ser el entrenador del Inter Miami.

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A través de un comunicado oficial, el club de la MLS confirmó que el estratega argentino decidió poner fin a su etapa al frente del equipo por motivos personales, poniendo punto final a un ciclo que dejó momentos importantes en la corta historia de la institución.

La noticia impacta aún más al tratarse de un proyecto que tiene como figura principal a Lionel Messi, capitán y referente del conjunto de Florida, quien fue pieza clave en el desarrollo deportivo del equipo durante la gestión de Mascherano.

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Un adiós con agradecimiento y emotividad

En el mensaje difundido por el club, Mascherano explicó las razones de su salida y aprovechó para agradecer a todos los que formaron parte de su proceso.

"Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador principal del Inter Miami CF", señaló el argentino en el inicio de su despedida.

El exmediocampista no dejó pasar la oportunidad de reconocer el respaldo recibido desde su llegada. Agradeció al club por la confianza depositada en su trabajo, así como al personal que forma parte de la institución por el esfuerzo colectivo mostrado día a día.

Sin embargo, sus palabras más emotivas estuvieron dirigidas hacia los jugadores, a quienes destacó como los responsables de vivir momentos inolvidables dentro del terreno de juego. Además, tuvo un mensaje especial para la afición, a la que llamó "La Familia", reconociendo su apoyo constante.

Un legado que deja huella en Miami

Durante su gestión, Mascherano logró construir un equipo competitivo que comenzó a dejar huella en la MLS. Uno de los momentos más significativos fue la obtención de la primera estrella en la historia del club, un logro que el propio entrenador aseguró que llevará siempre consigo.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella", expresó, dejando claro el valor emocional que tuvo ese título en su carrera como entrenador.

Aunque su salida abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbre para el Inter Miami, Mascherano se mostró optimista sobre el futuro del equipo. "No tengo ninguna duda de que el club seguirá logrando éxitos", afirmó en su despedida.

Ahora, el reto para la directiva será encontrar al reemplazo ideal que mantenga el rumbo de un proyecto que, pese a este inesperado golpe, sigue teniendo altas expectativas en el futbol de Estados Unidos.

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