Mientras Paradela cuesta 9 millones en Cruz Azul, el valor de mercado de Heung-min Son en LAFC

Cruz Azul se medirá ante LAFC este martes 14 de febrero en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026. Ambos clubes tienen grandes jugadores, como lo es José Paradela, quien tiene un valor en el mercado de 9 millones de euros, mientras que el precio de Heung-min Son es mayor. Así reaccionó el coreano al ver el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el jugador del LAFC tiene un precio de 15 millones de euros, que en pesos mexicanos son más de 305 millones de pesos; es decir, Son vale 6 millones de euros más que el mediocampista argentino, quien fue tratado como un futbolista de poca relevancia por un entrenador que, de a poco, su carrera ha ido en picada.

Son vale 6 millones de euros más que José Paradela en el mercado.|Los Angeles Football Club

Las actualidades de Paradela en Cruz Azul y Son en LAFC

José ha sido un jugador clave desde que llegó a Cruz Azul en verano de 2025, pues en este primer semestre de 2026 ha disputado 19 partidos, tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions, torneos en los que suma 7 goles y 2 asistencias.

TE PUEDE INTERESAR:



Mientras que Son lleva 2 goles y 10 asistencias en 11 partidos disputados, tanto en la Temporada 2026 de la MLS como de la Concachampions. Cabe resaltar que la liga estadounidense se reanudó a mediados de febrero, más de un mes después que la Liga BBVA MX.

Ambos jugadores serán fundamentales en el partido de vuelta de la Concachampions, pues en el juego de ida el coreano fue el autor de uno de los 3 goles con los que el LAFC derrotó a Cruz Azul y los dejó al borde de la eliminación en la ronda de los Cuartos de Final.

Será este martes 14 de abril cuando la Máquina y el equipo de la MLS se enfrenten en punto de las 7 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc, donde se dará a conocer si el conjunto de la Noria remontará o el LAFC amarrará su pase a la semifinal.