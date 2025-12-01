Javier Mier dio este último guiño a las Chivas y aficionados de Rayados de Monterrey se quedaron confundidos

Después de meses con rumores sobre su salida de Rayados de Monterrey, motivados por supuestas diferencias con Domènec Torrent, Víctor Guzmán volvió a captar la atención de los aficionados con un detalle en sus redes sociales que no pasó desapercibido: ¡comenzó a seguir a Javier Mier, director deportivo de las Chivas! Ese gesto fue rápidamente interpretado como una señal de su posible traspaso .

Parece que la relación entre el futbolista y el cuerpo técnico no tiene arreglo, por lo que Guzmán se perfila como un refuerzo atractivo para darle un salto de calidad a la defensa del Rebaño Sagrado. No obstante, la operación no sería sencilla dado que, según el portal de Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 5.5 millones de euros.

Captura Instagram Víctor Guzmán

Cabe destacar que, además de seguir a Javier Mier, el Toro borró varias de sus fotos como jugador de La Pandilla. Si bien dejó algunas visibles en su perfil de Instagram, eliminó definitivamente las historias destacadas con el club y dejó únicamente las que tiene con la Selección Nacional, Toluca y su pareja.

TE PUEDE INTERESAR:



La interacción con Javier Mier, ¿un guiño a Chivas?

En Guadalajara la ilusión no pasa desapercibida. Según reveló Bolavip, Gabriel Milito y la directiva coinciden en que la defensa debe fortalecerse de cara a 2026, y Guzmán representa una oportunidad concreta. En el Apertura 2025, el jugador disputó 12 de los 17 partidos de la Fase Regular e ingresó en la ida de los cuartos de final de la Liguilla frente al América.

Instagram Víctor Guzmán / @v_guzman02

Para que la transferencia prospere, Chivas deberá presentar una propuesta que iguale o supere las expectativas del club albiazul, además de garantizar al jugador continuidad y protagonismo. ¿Se producirá el traspaso en este mercado invernal?