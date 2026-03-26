Javier Aguirre rompe silencio sobre convocatoria de Memo Ochoa: “Ya está aquí, punto”

Javier Aguirre se sinceró este jueves 26 de marzo del 2026 en conferencia de prensa previo al partido de México vs Portugal y declaró los motivos por los que Memo Ochoa fue convocado con la Selección Mexicana luego de no ser considerado desde julio del 2025.

El 'Vasco' Aguirre destacó que Guillermo Ochoa es un portero activo que se encuentra compitiendo, lo catalogó como un referente del futbol mexicano, que puede ayudarle dentro y fuera de la cancha y al estar trabajando de buena forma lo quiere ver y por eso es que está ya con el equipo.

"Lo de Memo es un portero que está activo, que está compitiendo. Lleva fuera muchos años de nuestra Liga BBVA MX. Es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del futbol mexicano, tengo aquí a dos, a Rafa Márquez y a él. Si está activo, está bien y está trabajando, lo quiero ver y ya está aquí, punto".

La competencia en la portería 🔥🧤 Javier Aguirre aseguró que Guillermo Ochoa es un referente de la Selección Mexicana; además, dejó ver que la recuperación de Gilberto Mora va por buen puerto 🤩🇲🇽#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/x3iNYn2G5K — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 26, 2026

Los números de Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana

punto".

Guillermo Ochoa se encuentra en la lista de los futbolistas considerados para poder disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo su sexta edición en la que participa.

Hasta el momento, ha logrado disputar un total de 152 encuentros en los que ha recibido 154 goles y ha dejado su portería en cero en 65 enfrentamientos en un total de 13481 minutos en el terreno de juego.