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Jesús Gómez vs Gilberto Mora: la diferencia de sueldo que hay entre ambos en Xolos de Tijuana

El defensa y el mediocampista de los Xolos de Tijuana tienen salarios diferentes

Jesús Gómez vs Gilberto Mora: la diferencia de sueldo que hay entre ambos en Xolos de Tijuana
|Foto: X @Xolos

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como Gilberto Mora dejó fotos espectaculares en su último partido ante el América, el joven de los Xolos regresó a las canchas y recibió ovación de los aficionados. En tanto, su compañero del Tijuana, Jesús Gómez, quedó bajo los reflectores por una expulsión en los minutos finales. Además, sus salarios son diferentes.

Mientras que Gil Mora sería pretendido por clubes europeos, su salario en Tijuana también despierta interés entre los aficionados. El mediocampista tendría una remuneración anual estimada de 2.4 millones de pesos, frente a los 1.8 millones que percibiría el defensor, según Salary Sport.

Gilberto Mora
Gilberto Mora recibió una sorpresa por parte de Xolos de Tijuana|Crédito: @Xolos / X

¿Cuánto ganaría Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana?

Gilberto Mora percibe un salario estimado de 200,000 pesos mensuales con los Xolos de Tijuana. Esa cantidad equivale a aproximadamente 2.4 millones de pesos al año, aunque no se trata de una cifra oficial confirmada por el club.

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El joven mexicano renovó su contrato con la institución fronteriza hasta 2029. Sin embargo, los detalles económicos del nuevo acuerdo no se han hecho públicos, por lo que su remuneración actual podría ser superior a la estimación anterior.

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¿Cuál sería el salario de Jesús Gómez en los Xolos de Tijuana?

De acuerdo con Salary Sport, Jesús Gómez tendría un salario anual estimado de 1.8 millones de pesos con los Xolos de Tijuana. El defensor, originario de Hermosillo, Sonora, llegó al equipo fronterizo en enero de 2024, antes del inicio del Clausura de ese año.

Jesús Gómez fue tendencia por la expulsión, Gil Mora por la ovación

El partido pendiente entre América y Tijuana terminó 1-1, pero ambos jugadores protagonizaron momentos muy distintos. Gómez recibió una tarjeta roja directa al minuto 92 por una entrada sobre Brian Rodríguez. El árbitro Fernando Hernández Gómez revisó la acción en el VAR antes de tomar la decisión.

Al salir del campo, el defensor hizo un gesto con las manos que generó comentarios en redes sociales. Algunos usuarios lo interpretaron como una insinuación de “comprar” o de favoritismo arbitral hacia el América.

Por su parte, Mora regresó a la actividad después de poco más de un mes fuera por molestias en el tobillo e inflamación de cadera. Ingresó al minuto 57 y recibió una ovación de los asistentes al Estadio Azteca (ahora Banorte).

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