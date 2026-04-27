Joe DiMaggio y su historia en la MLB; así conectó un hit en más de 50 juegos consecutivos

Una de las razones por las cuales la MLB es de los deportes más vistos y observados de todos los tiempos tiene que ver directamente con las leyendas que han pasado por el diamante. Para ejemplo de lo anterior está Joe DiMaggio, uno de los beisbolistas más importantes de la historia.

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Fue hace varias décadas cuando Joe DiMaggio concretó uno de los récords más espectaculares en la historia no solo de la MLB, sino del deporte a nivel mundial. Por tal motivo, vale recordar la vez en que conectó al menos un hit en más de 50 encuentros consecutivos.

Joe DiMaggio, el jugador de la MLB con un hit en más de 50 juegos consecutivos

Nacido en el año 1914, Joe DiMaggio es considerado un legendario jardinero central proveniente de los Estados Unidos que logró hacer historia con los Yankees de Nueva York, equipo en el que entró a la historia en la década de los 40’s gracias a su regularidad en el diamante.

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Joe desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en la MLB a través de los Yankees, equipo en el que estuvo de 1936 a 1951 pese a interrumpir su etapa por tres años debido a su servicio militar. Su punto máximo llegó a inicios de los años 1940’s, momento en donde bateó al menos un hit en 56 encuentros de manera consecutiva.

Esta marca, establecida en 1941, perdura hasta la actualidad. Por tal motivo, algunos expertos lo consideran uno de los mejores en la historia de la MLB considerando, además, que obtuvo nueve Series Mundiales, además de ser nombrado el MVP de la Conferencia Americana en tres ocasiones.

¿Joe DiMaggio sostuvo una relación con Marilyn Monroe?

Una de las razones por las cuales su nombre escaló niveles más allá del ámbito deportivo deriva de la relación que sostuvo con Marilyn Monroe, considerada una de las personas más importantes de todos los tiempos, en 1954. Además, este ingresó al Salón de la Fama de la MLB en el año 1955.