La fuerte decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul para el amistoso contra el América

Cruz Azul tendrá acción en plena fecha FIFA. Este jueves 1 de octubre, el conjunto cementero enfrentará al América en el marco de partido amistoso con el fin de no perder ritmo de cara a la reanudación del Apertura 2026. A pesar de tratarse de un Clásico Joven, Joel Huiqui guardaría a sus mejores jugadores para el regreso de la actividad de la Liga BBVA MX.

La Máquina llega a este cruce contra las Águilas con un equipo bastante golpeado. El entrenador confirmó en conferencia de prensa que el cuerpo médico se reunirá con Rodolfo Rotondi y Amaury García para evaluar ambas situaciones, por lo que no fueron contemplados para el amistoso que se jugará en San Diego. La prioridad de Huiqui es el próximo duelo ante Pumas UNAM.

Huiqui cuidará a sus jugadores ante el América

La intención de Cruz Azul es llegar con los mejores jugadores disponibles al choque contra Pumas por la Jornada 11 del Apertura 2026. Por esta razón, el cuerpo técnico decidió que los futbolistas “tocados” continúen con sus respectivos procesos de recuperación en la Ciudad de México. Esto quiere decir que es posible que La Máquina presente un once inicial alternativo en el Clásico Joven.

Además, otra de las bajas que tendrá contra el América es la de Christian Ebere. El futbolista nigeriano ha mantenido diferentes problemas migratorios por la política que mantiene Estados Unidos con ciertos países, como sucede con Ebere. Pese a que ya pudo viajar con Cruz Azul a tierras estadounidenses, fue por medio de un permiso especial que le permite disputar encuentros oficiales, dejando de lado los amistosos.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué lesiones tienen Rodolfo Rotondi y Amaury García?

Rotondi ha presentado problemas de fascitis plantar que complicaron su continuidad durante el Apertura 2026. Si bien volvió a tener actividad con Cruz Azul, las molestias no desaparecieron por completo. Huiqui explicó que el argentino no logró controlar el dolor tras jugar ante Inter Miami, por lo que decidieron frenar su participación para continuar con la recuperación.

Por su parte, Amaury García se encuentra en proceso de readaptación por una sobrecarga muscular, según detalló el entrenador cementero. Este problema le impidió disputar los encuentros contra Monterrey y Toluca, por lo que aprovechará la fecha FIFA para avanzar en su recuperación.

La intención del cuerpo técnico es recuperar a ambos lo antes posible, aunque su regreso dependerá de cómo evolucionen y de la evaluación del área médica. Por ahora, su presencia contra Pumas no está confirmada.