Joel Huiqui y las 2 DECISIONES que tendrá que tomar en Cruz Azul; una incluye a Erik Lira

Joel Huiqui ha comenzado su etapa como entrenador oficial de la Máquina de Cruz Azul luego de haber conquistado el título del Clausura 2026 como DT interino, por lo que, desde ya, ha tenido que tomar algunas decisiones de peso dentro de la plantilla del cuadro celeste.

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Y es que, después de haber disputado sus primeros dos partidos como entrenador oficial, Joel Huiqui sabe que debe tomar dos decisiones importantes de cara al futuro próximo de Cruz Azul. Una de ellas guarda relación con Erik Lira, quien disputó la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son las decisiones que Joel Huiqui debe tomar como DT de Cruz Azul?

La primera gran decisión que Joel Huiqui debe tomar guarda relación con la posible salida de Erik Lira, misma que podría estar encaminada gracias a la gran Copa del Mundo que tuvo con la Selección Mexicana y que significaría una baja importante en el esquema del técnico de Cruz Azul.

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Así celebró Osinachi y así se escuchó en el estadio el gol del triunfo Celeste 💙🇳🇬 pic.twitter.com/nNgiNRIUbO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 22, 2026

Pese a ello, distintos reportes sostienen que Joel Huiqui se la jugaría con Amaury García como su reemplazo ideal junto con otros nombres que pueden disputar dicha posición en una especie de doble contención, siendo estos Charly Rodríguez, Jeremy Márquez e incluso Luka Romero.

La otra decisión que el técnico celeste debe tomar guarda relación con quién será su tercer delantero en Cruz Azul, pues si bien Mateo Levy figuraba en este apartado, la llegada de Juan José Calero hará que uno de los dos dispute minutos con el club en la Liga de Expansión MX.

¿Cuál es el siguiente partido de Cruz Azul?

Luego de disputar las primeras dos jornadas del Apertura 2026 ante San Luis y Puebla, Joel Huiqui y Cruz Azul se dicen listos para enfrentar el trofeo de Campeón de Campeones en un compromiso ante Toluca, mismo que se llevará a cabo este sábado a las 11:30 de la mañana.