Joel Huiqui prepara SORPRESAS en Cruz Azul; estos son los cambios que tiene en mente

Una de las razones por las cuales la directiva de Cruz Azul confió en Joel Huiqui para esta temporada deriva de la forma en cómo el entrenador mexicano ha trabajado en la institución no solo en el primer equipo, sino también en divisiones inferiores como la Sub-13 y la Sub-21.

cruz azul

Joel Huiqui es un técnico de casa y, después de dos jornadas disputadas, el entrenador continúa trabajando para el siguiente duelo de Cruz Azul, mismo que podría tener cambios importantes luego de la explicación que el técnico dio previo al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

¿Joel Huiqui podría tener cambios en Cruz Azul para el siguiente partido?

Si bien Cruz Azul cuenta con un estilo fijo de juego en donde tiene dos centrales junto a un elemento que apoya este proceso defensivo, una de las características que ha tenido el periodo de Joel Hiqui es la forma en cómo no está atado a un dibujo táctico en particular.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Listos para viajar a Los Ángeles 💙 pic.twitter.com/jx95TdqZov — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 23, 2026

Dicho lo anterior, no se descarta que el entrenador mexicano modifique su parado o esquema inicial para el siguiente duelo no solo en nombres, sino también en la forma en cómo se colocan estos elementos en el campo, a fin de lograr una victoria más en el Apertura 2026.

Esta situación se vio reflejada en la Liguilla pasada, misma en donde Joel Huiqui regresó a Omar Campos a su posición natural como lateral izquierdo, mientras que mandó a Rodolfo Rotondi como extremo por dicha banda a fin de explotar más sus cualidades al ataque, hecho que se reflejó en la final de vuelta ante Pumas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el próximo partido de Cruz Azul?

Después de haber disputado los primeros dos duelos de la temporada, así como el Campeón de Campeones ante Toluca, Cruz Azul se dice listo para enfrentar la Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en donde se medirá al Atlante el 1 de agosto a las 8 de la noche.