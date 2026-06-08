La primera petición de Joel Huiqui a la directiva de Cruz Azul para buscar la onceava

La celebración por la Décima todavía sigue viva entre la afición de Cruz Azul, pero dentro de La Noria el trabajo nunca se detuvo. Mientras la directiva afina los detalles para oficializar la continuidad de Joel Huiqui al frente del equipo, también comenzaron las conversaciones sobre la construcción del plantel que defenderá el campeonato en el Apertura 2026.

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Y aunque durante las últimas semanas se ha hablado de posibles incorporaciones en varias zonas del campo, el cuerpo técnico ya tendría definida su principal preocupación: la defensa.

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Huiqui quiere fortalecer la última línea

Después de analizar el rendimiento del equipo durante toda la temporada, Joel Huiqui considera que el siguiente paso para potenciar a Cruz Azul pasa por reforzar la zaga central.

La decisión no resulta extraña si se observa el contexto actual del plantel. Aunque La Máquina terminó levantando el título, la defensa sufrió distintos contratiempos a lo largo del semestre, entre lesiones, cambios obligados y ajustes constantes en la alineación.

Por ello, el primer pedido realizado por el entrenador a la directiva habría sido la incorporación de un defensor central de jerarquía que pueda elevar todavía más el nivel competitivo del equipo.

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César Montes encabeza la lista

Dentro de los nombres que han sido vinculados con Cruz Azul, uno sobresale por encima del resto. Se trata de César Montes.

El seleccionado mexicano sigue desarrollando su carrera en Europa y encaja perfectamente en el perfil que busca la institución: experiencia internacional, liderazgo, juego aéreo y conocimiento del futbol mexicano.

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No es el único nombre que ha sido analizado. También han surgido alternativas internacionales para apuntalar la zona baja, pero el interés por Montes continúa siendo uno de los más fuertes rumbo al mercado de verano.

Eso no significa que Cruz Azul descarte movimientos en otras posiciones. La posible salida de algunos jugadores y la necesidad de aumentar la profundidad de la plantilla obligan a la directiva a mantenerse atenta a distintas oportunidades de mercado. Incluso han surgido versiones sobre posibles refuerzos para la banda derecha, una zona que perdió variantes importantes en los últimos meses.

Sin embargo, dentro del proyecto deportivo encabezado por Huiqui existe una convicción clara: el siguiente paso para sostener el éxito pasa por blindar la defensa.